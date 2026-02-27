Разделы

«Группа Астра» внедряет Astra Linux в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I

«Группа Астра» реализует проект по переносу ИТ-инфраструктуры Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I с зарубежного решения Microsoft Windows на отечественную операционную систему Astra Linux.

В рамках проекта осуществляется перевод автоматизированных рабочих мест пользователей и серверного оборудования на российскую платформу. На текущий момент уже переведено 40% рабочих мест, что позволило внедрить в учебный процесс и проектную деятельность университета передовые отечественные технологии.

«Решение о переходе на Astra Linux было принято университетом с учетом требований к использованию отечественного программного обеспечения в образовательных учреждениях. Переход на российское ПО, включая операционные системы, дает университету ряд ключевых преимуществ, особенно в условиях импортозамещения и санкций. Это помогает обеспечить безопасность данных и соответствие законодательству», — сказал проректор по экономике и информатизации ПГУПС Алексей Колос.

Параллельно с технической миграцией проводится работа по адаптации пользователей к новой операционной системе.

«Проект внедрения Astra Linux в Петербургском государственном университете путей сообщения — отличный пример продуманного подхода к цифровой трансформации в образовании, — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра». — Университет не просто выполняет формальные требования, а выстраивает долгосрочную стратегию технологической независимости. Astra Linux предоставляет образовательным учреждениям все необходимые инструменты для безопасной и эффективной работы: сертифицированную защиту информации, совместимость с широким спектром прикладного ПО и удобство администрирования. Наше решение было выбрано по результатам объективного тестирования, и мы готовы поддерживать университет на всех этапах миграции».

