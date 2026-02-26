Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«Ред Софт» и «Медтех ТД» завершили интеграцию решений

Компания «Ред Софт», российский разработчик системного программного обеспечения, сообщила о завершении работ по интеграции с решениями компании «Медтех ТД», разработчика и интегратора систем маркировки, агрегации и поставщика комплексных ИТ-решений. Партнерство направлено на создание мощных отказоустойчивых цифровых платформ для предприятий, обязанных работать с системами маркировки товаров и управления складскими и бизнес-процессами.

В рамках совместимости «Ред База Данных» обеспечит надежную и безопасную основу для работы ключевых продуктов «Медтех ТД»: «МТД.Маркировка» — система для организации производственных процессов маркировки и агрегации любой товарной группы, включая обмен данными с ГИС «Честный знак» (МДЛП, ГИС МТ), а также с национальными системами других стран (Казахстан, Узбекистан, Турция и др.); «МТД.Склад» — полноценная WMS-система для управления складскими операциями с маркированным и немаркированным товаром, полностью интегрированная с «Честным знаком»; «МТД.ERP» — отечественная система класса ERP для ведения управленческого учета на средних и крупных предприятиях.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

«Интеграция с продуктами «Медтех ТД» — это ответ на запрос рынка: наши совместные решения обеспечивают производительность, безопасность и полную технологическую независимость. Наша СУБД станет надежным фундаментом для систем, работающих в условиях жёстких требований регуляторов», — отметил Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке, менеджер по продукту «Ред База Данных».

«Партнерство с «Ред Софт» усиливает наши решения. Теперь мы предлагаем клиентам не просто функциональность для маркировки и ERP, а целостную, защищенную и отказоустойчивую платформу. Это новый уровень надежности для бизнеса в регулируемых отраслях», — сказал Антон Жуков, руководитель управления по разработке программного обеспечения «Медтех ТД».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще