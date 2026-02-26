«Ред Софт» и «Медтех ТД» завершили интеграцию решений

Компания «Ред Софт», российский разработчик системного программного обеспечения, сообщила о завершении работ по интеграции с решениями компании «Медтех ТД», разработчика и интегратора систем маркировки, агрегации и поставщика комплексных ИТ-решений. Партнерство направлено на создание мощных отказоустойчивых цифровых платформ для предприятий, обязанных работать с системами маркировки товаров и управления складскими и бизнес-процессами.

В рамках совместимости «Ред База Данных» обеспечит надежную и безопасную основу для работы ключевых продуктов «Медтех ТД»: «МТД.Маркировка» — система для организации производственных процессов маркировки и агрегации любой товарной группы, включая обмен данными с ГИС «Честный знак» (МДЛП, ГИС МТ), а также с национальными системами других стран (Казахстан, Узбекистан, Турция и др.); «МТД.Склад» — полноценная WMS-система для управления складскими операциями с маркированным и немаркированным товаром, полностью интегрированная с «Честным знаком»; «МТД.ERP» — отечественная система класса ERP для ведения управленческого учета на средних и крупных предприятиях.

«Интеграция с продуктами «Медтех ТД» — это ответ на запрос рынка: наши совместные решения обеспечивают производительность, безопасность и полную технологическую независимость. Наша СУБД станет надежным фундаментом для систем, работающих в условиях жёстких требований регуляторов», — отметил Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке, менеджер по продукту «Ред База Данных».

«Партнерство с «Ред Софт» усиливает наши решения. Теперь мы предлагаем клиентам не просто функциональность для маркировки и ERP, а целостную, защищенную и отказоустойчивую платформу. Это новый уровень надежности для бизнеса в регулируемых отраслях», — сказал Антон Жуков, руководитель управления по разработке программного обеспечения «Медтех ТД».