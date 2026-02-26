Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Новый релиз платформы Security Vision

Компания Security Vision выпустила обновление своей платформы. Основные изменения коснулись повышения удобства развертывания и сопровождения, расширения реакций на системные события, улучшения генерации отчетов и практичных доработок коннекторов. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Установка и сопровождение инфраструктуры

В мастер установки добавлена опция выбора репозитория, из которого будут выбираться дистрибутивы для развертывания компонентов сторонних производителей: NGINX, PostgreSQL, RabbitMQ, ElasticSearch, Node.js, OpenJDK, Python3 и PowerShell. Теперь можно использовать репозиторий по умолчанию, указать собственный или задать локальную директорию на сервере. В мониторинге состояния платформы стало доступно отображение версии каждого компонента, включенного в мониторинг. Также при развертывании агента (сервиса коннекторов) на активах под управлением Windows появилась возможность установить и настроить сертификат безопасности для HTTPS-соединения.

Автоматизация и реакции на системные события

В оповещениях для системных событий добавлена возможность привязать вновь созданные объекты к запускаемому рабочему процессу - при фиксации события создания объектов они автоматически передаются в экземпляр РП. Кроме того, платформа научилась отправлять оповещения и запускать рабочие процессы при добавлении, редактировании и удалении расписания коннектора.

Для повышения удобства пользователей добавлена настройка заголовка модального окна, в котором заполняются входные параметры при выполнении ручной транзакции рабочего процесса.

Отчеты и генерация документов

Добавлена настройка включения режима отладки при сборке отчетов из веб-интерфейса платформы - это позволяет сразу проверить правильность формирования итогового файла. Для отчетов в форматах XLSX и ODS появилась настройка, позволяющая задавать количество строк между блоками, чтобы точнее контролировать верстку и читаемость.

Данные, формы и экспорт

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

Реализована возможность настройки форм ввода и вывода для свойств в дополнительных параметрах в системных настройках. При экспорте модуля теперь выгружается также прикрепленный к нему файл - это упрощает перенос модульных пакетов между контурами и стендами.

Коннекторы, события и интерфейсы карточек

В коннекторе типа «Файл» для запроса «Получить файл» добавлена настройка автоматического сдвига позиции до предыдущего символа конца строки. При повторном запросе система выбирает только новую добавленную часть файла, что особенно полезно при работе с log-файлами.

Для анализа событий в табличном виде в перечень свойств добавлена информация по сериализации свойств. А для блока карточки типа «Виджет» появилась настройка перечня отслеживаемых свойств - значения в содержимом блока могут обновляться автоматически без обновления всей карточки объекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще