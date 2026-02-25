Разделы

«МСтрой» перенес сервис для управления строительством в Cloud.ru и сократил расходы на инфраструктуру

«МСтрой» — российская ИT-компания, ключевой информационно-технологический партнер крупной мостостроительной компании «Мостострой-11» (входит в ГК «Нацпроектстрой»), перенесла собственную платформу для управления строительными проектами MStroy в облако Cloud.ru. В результате миграции компания повысила отказоустойчивость инфраструктуры и сократила затраты на ее обслуживание. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Платформа MStroy помогает оцифровать и ускорить большинство типовых строительных работ. Компания разрабатывает платформу цифрового строительства MStroy для повышения эффективности деятельности за счет принятия оперативных решений. Платформа включает в себя онлайн-сервис, через который осуществляется доступ ко всей информации о проекте из среды общих данных в структурированном виде, а также набор инструментов для планирования и контроля выполненных работ, мониторинга фактических трудозатрат, осуществления строительного контроля и т.д.

Инфраструктуру MStroy перенесли из облака другого провайдера в виртуальный ЦОД на платформе «Облако VMware», чтобы оптимизировать затраты на размещение и расширить пул доступных облачных сервисов. Дополнительно под запрос компании подключили объектное S3-хранилище Advanced Object Storage Service.

Благодаря миграции «МСтрой» добилась стабильной бесперебойной работы платформы и сократила затраты на инфраструктуру. Терабайты данных теперь обрабатываются на мощностях Cloud.ru, а оплата происходит по модели pay-as-you-go, то есть только за использованные ресурсы.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

«Мы создавали MStroy не как очередную ERP-систему, а как управленческий инструмент для сложных строительных проектов. А партнерство с Cloud.ru и работа в облачной инфраструктуре позволяют нам масштабировать этот подход и делать цифровое управление строительством стандартом отрасли», — сказала генеральный директор «МСтрой» Наталья Бреус.

«Мы ценим доверие "МСтрой" и готовы технически сопровождать все проекты компании по масштабированию. В планах компании — начать использовать AI, в том числе для распознавания лиц, классификации информации и работы с текстовыми документами, используя для этого инструменты цифровой среды Cloud.ru AI Factory. Это поможет клиентам компании реализовывать строительные проекты еще быстрее, результативнее и выгоднее», — сказал директор департамента по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru Никита Горбачевский.

