1520 ГК Нацпроектстрой Мостострой-11

1520 ГК - Нацпроектстрой - Мостострой-11

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.02.2026 «МСтрой» перенес сервис для управления строительством в Cloud.ru и сократил расходы на инфраструктуру 1
04.10.2023 Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе 2
09.12.2014 Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google 2
30.08.2010 «Мостотрест» построил систему поддержки принятия решений на базе SAP BusinessObjects 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12358 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Мостострой-11 - МСтрой 2 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 105 1
Терн ГК - Tern Group 79 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 547 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Softline - Софтлайн 3350 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 1
SAP SE 5468 1
Мостотрест ГУП 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2645 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 712 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2079 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12387 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7140 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 188 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2898 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1028 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1963 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 581 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5432 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1510 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3086 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 1
Оцифровка - Digitization 4951 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 361 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2472 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4375 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5917 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7377 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9620 1
Google Cloud Services 233 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 51 1
Google Sheets - Google Таблицы 63 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
Microsoft Office 4008 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 83 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 365 1
Горбачевский Никита 10 1
Телевич Александр 1 1
Малетинский Олег 1 1
Монастырёв Владимир 1 1
Бекиров Руслан 62 1
Журавлев Роман 22 1
Савченко Владимир 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 968 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 168 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 255 1
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 49 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Армения - Республика 2388 1
Казахстан - Республика 5852 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 355 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 127 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 559 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1010 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 922 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
