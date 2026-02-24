Разделы

В «Ситилинке» стартовали продажи умных браслетов HealBe GoBe U

В «Ситилинке» стартовали продажи умных браслетов HealBe GoBe U. Об этом CNews сообщил представитель Merlion.

Последняя модель умных браслетов с функцией автоподсчета усвоенных калорий, отслеживания нервной активности и определения нехватки воды.

HealBe GoBe U использует датчики биоимпеданса, кожно-гальванической реакции, акселерометр, температуры кожи, оптический датчик пульсовой волны, гироскоп, ЭКГ и SpO2 (содержание кислорода в крови).

Это позволяет предоставлять пользователям самый широкий набор отслеживаемых параметров тела просто, соприкасаясь с кожей – всего 37 показателей физического и ментального состояния организма.

GoBe U определяет количество калорий, полученных с едой, количество калорий, потраченных на физическую активность и базовый обмен веществ. Также умный браслет следит за активностью, количеством шагов, пульсом и весом. Кроме того, происходит мониторинг гидратации (водного баланса организма) и сна (длительность, эффективность и беспокойство), есть функция умного будильника.

Цифровизация

Плюс гаджет анализирует нейроактивность (спокойствие, эффективность, напряженность), оценивает уровень стресса (безопасный, легкий, повышенный, накопленный стресс выше нормы) и дает рекомендации.

GoBe U работает до 48 часов без подзарядки, а время зарядки аккумулятора составляет 1 час. Устройство получило уровень водонепроницаемости 5 АТМ и степень пыле- и влагозащиты IP68.

