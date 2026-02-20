«Хайтэк Интеграция» приобрела 70% доли в разработчике производственного ПО BFG Group

Российский системный интегратор «Хайтэк-Интеграция» объявил о завершении сделки по приобретению 70% доли в уставном капитале разработчика цифровой платформы для управления производством BFG Group. Об этом CNews сообщили представители «Хайтэк Интеграции».

BFG Group — российский вендор ПО класса APS/MES (Advanced Planning & Scheduling / Manufacturing Execution Systems). Платформа BFG включает четыре модуля: имитационное моделирование (Simulation), объемное (iMRP) и, пооперационное планирование (APS), а также диспетчеризацию (iMES). Решения компании успешно внедрены на предприятиях автомобилестроения, машиностроения, приборостроения и энергетики.

Сделка заключена на фоне растущего спроса на импортонезависимые промышленные ИТ-решения. После ухода глобальных вендоров российские предприятия начали массово переходить на отечественные аналоги MES/APS-систем. По данным TAdviser, при емкости рынка промышленного ПО более чем в 120 млрд руб. (по итогам 2025 г.), доля российских разработок в сегменте управления производством остается ниже 35%, что открывает значительные перспективы для экспансии BFG Group.

До этой сделки «Хайтэк-Интеграция» в основном выступала как интегратор инфраструктурных и цифровых решений и не имела собственных продуктов непосредственно в сегменте производственного ПО. С приобретением доли в BFG Group компания сможет сформировать комплексные предложения для цифровизации промышленных предприятий, обогатить портфель отраслевой производственной логикой и расширить возможности для реализации сквозных проектов с элементами ИИ.

Игорь Вайсблюм, генеральный директор «Хайтэк Интеграции»: «Приобретение BFG Group — это ключевой шаг для консолидации нашей экспертизы в критическом сегменте промышленного ПО. Ранее мы работали на этом рынке в основном как интегратор. Теперь, с получением контрольного пакета BFG, мы можем полностью замкнуть технологический цикл: от проектирования ИТ-архитектуры и поставки оборудования до внедрения и поддержки специализированных систем управления производством. Объединение компетенций позволит нам не только значительно увеличить долю в высокомаржинальном сегменте MES/APS, но и ускорить вывод на рынок новых продуктовых решений».

Валерий Евсягин, генеральный директор BFG Group: «Вхождение в структуру крупнейшего системного интегратора — закономерный этап развития компании. За восемь лет мы создали платформу, которая стала частью цифровой трансформации десятков производств, подтвердили ее эффективность на промышленных предприятиях. Однако, дальнейшее масштабирование требовало иного уровня индустриальной интеграции и доступа к крупным корпоративным заказчикам. «Хайтэк-Интеграция» обеспечивает нам этот доступ, сохраняя при этом продуктовую автономию и операционную самостоятельность. Убежден, что синергия наших команд и объединение экспертизы позволят кратно нарастить количество внедрений и вывести платформу BFG в число отраслевых стандартов».