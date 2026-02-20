Разделы

ХайТэк BFG Group БФГ Групп BFG-soft

ХайТэк - BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft

BFG Group — российский разработчик платформы для управления производством, ПО класса APS/MES (Advanced Planning & Scheduling / Manufacturing Execution Systems).. В основе цифровой двойник предприятия с элементами искусственного интеллекта. Решение оптимизирует бизнес-процессы, увеличивает производительность, сокращает циклы выпуска продукции и объёмы НЗП. ПО BFG включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и входит в каталог “Импортозамещение” Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов “Отечественный софт”. В линейку программных продуктов BFG Group входит четыре системы:

  • Система объемно-календарного моделирования производства BFG MRP – для анализа исполнимости плана и формирования графика поставок материалов;
  • Система имитационного моделирования BFG Simulation – для проведения многовариантного анализа исполнения плана и получения ответов на вопросы «что будет, если?» в режиме реального времени;
  • Система оперативного планирования BFG APS – для формирования детального расписания работы ресурсов с учетом незавершенного производства и расчета сменно-суточных заданий для рабочих;
  • Система диспетчеризации производства BFG iMES – для запуска заданий в производство и контроля их выполнения.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.02.2026 «Хайтэк Интеграция» приобрела 70% доли в разработчике производственного ПО BFG Group 1
10.12.2024 Китайский вуз приобрел ПО российского вендора BFG Group 2
18.01.2024 SL Soft и BFG Group заключили соглашение о партнерстве 1
21.12.2023 IBS и BFG Group объявили о партнерстве 1
03.05.2023 «T1 интеграция» и BFG Group стали партнерами 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 1
30.11.2017 ОАК перейдет на «цифру» к середине 2018 года 1
08.06.2017 BFG Group разработала коннектор для бесшовной интеграции с SAP ERP 1
19.12.2016 Государственный фонд ФРИИ вложил 125 миллионов в облачную платформу для машиностроения 2
19.12.2016 ФРИИ проинвестирует 125 млн рублей в облачную платформу 2
27.12.2001 Экспресс-анализ пользовательских интерфейсов и ресурсов российских интернет-магазинов 1
09.04.2001 В ИД "Компьютерра" новый директор по маркетингу 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

ХайТэк и организации, системы, технологии, персоны:

Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
HP 3Com 680 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 22 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
Arcadia - Аркадия 14 1
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 412 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
SAP SE 5467 1
Microsoft Corporation 25345 1
Softline - Софтлайн 3342 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 222 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 2
IKEA - ИКЕА 163 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 50 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Библио - Biblio 4 1
БТК холдинг 7 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Аромат.ру - Aromat.ru 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Евросеть 1417 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1695 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 4
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3530 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6352 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57695 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8170 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11515 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23338 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7367 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 428 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 2
Управляемость - Manageability 1970 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9409 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74027 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1562 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3573 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34107 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13058 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2457 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23088 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3485 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5167 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 305 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 906 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1288 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4060 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1563 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 526 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 369 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4551 1
Стандартизация - Standardization 2248 1
Аксессуары 4138 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1552 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4707 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1400 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 114 1
BFG IS 2 2
BFG Simulation 2 2
BFG APS 2 2
BFG iMES 2 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 1
BFG MRP 1 1
IBS Лаборатория ERP+ 4 1
BFG iMRP 1 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Евсягин Алексей 3 3
Колмыков Иван 6 3
Негодяев Сергей 7 2
Шаповалов Александр 18 1
Басов Алексей 115 1
Слюсарь Юрий 12 1
Белов Василий 74 1
Мендрелюк Дмитрий 13 1
Нефедова Марина 1 1
Кутергин Владимир 1 1
Моисеенко Артем 1 1
Столов Артем 1 1
Крестина Юлия 2 1
Евсягин Валерий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158722 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18389 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46173 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55165 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32038 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1293 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17459 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 320 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26079 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5926 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2517 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11460 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1016 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1658 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51436 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2925 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5979 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6433 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 162 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1174 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 658 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2964 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1056 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 688 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1659 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2148 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 560 1
Философия - Philosophy 501 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 540 1
Образование в России 2574 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5831 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11803 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3730 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9720 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 122 1
Компьютерра 45 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
Technavio 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 2
