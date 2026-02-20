ХайТэк - BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft

BFG Group — российский разработчик платформы для управления производством, ПО класса APS/MES (Advanced Planning & Scheduling / Manufacturing Execution Systems).. В основе цифровой двойник предприятия с элементами искусственного интеллекта. Решение оптимизирует бизнес-процессы, увеличивает производительность, сокращает циклы выпуска продукции и объёмы НЗП. ПО BFG включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и входит в каталог “Импортозамещение” Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов “Отечественный софт”. В линейку программных продуктов BFG Group входит четыре системы:

Система объемно-календарного моделирования производства BFG MRP – для анализа исполнимости плана и формирования графика поставок материалов;

Система имитационного моделирования BFG Simulation – для проведения многовариантного анализа исполнения плана и получения ответов на вопросы «что будет, если?» в режиме реального времени;

Система оперативного планирования BFG APS – для формирования детального расписания работы ресурсов с учетом незавершенного производства и расчета сменно-суточных заданий для рабочих;

Система диспетчеризации производства BFG iMES – для запуска заданий в производство и контроля их выполнения.