Кадры Телеком
Евгений Колбин вошел в совет директоров и стал исполнительным директором MWS

МТС Web Services (MWS) объявляет о назначении Евгения Колбина членом Правления, исполнительным директором ИТ-холдинга MWS, где он возглавит блок по развитию бизнеса, маркетингу и управлению продуктами холдинга. Он также займет должность генерального директора облачного подразделения MWS Cloud и будет отвечать за формирование новой стратегии его развития. Ранее обе позиции занимал Игорь Зарубинский, который переходит на другую должность в периметре группы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Евгений Колбин — руководитель технологических и облачных бизнесов с более чем 20-летним опытом управления цифровыми продуктами, инфраструктурой и коммерческими направлениями. С 2020 по 2026 гг. занимал должность генерального директора Cloud.ru, где отвечал за стратегию, P&L, продукт, разработку и продажи, обеспечив масштабирование бизнеса и развитие собственного портфеля облачных и ИИ-решений. Ранее, с 2014 по 2020 г., в Сбербанке возглавлял направление «Цифровой корпоративный банк», отвечая за ключевые цифровые платформы для юридических лиц.

Окончил MBA London Business School, проходил программы Executive Education в Stanford University, MIT и INSEAD.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

