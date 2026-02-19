Разделы

ПО Кадры Искусственный интеллект axenix
|

В НГУ разработали и запатентовали программу для персонального подбора лекарств

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета разработали и запатентовали программу «Безопасные лекарства», которая помогает врачу подбирать оптимальную терапию с учётом индивидуальных особенностей пациента. Разработка позволяет оценивать совместимость препаратов между собой, возможные побочные эффекты и влияние лекарств на конкретные клинические и лабораторные показатели. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Программа является одним из ключевых модулей системы поддержки врачебных решений «Доктор Пирогов», над которой работает та же команда специалистов. Она может использоваться и как самостоятельный сервис.

Актуальность такой разработки связана с ростом числа пациентов, получающих комбинированную терапию.

«Сегодня практически не бывает пациентов с одной-единственной проблемой. Врач сталкивается с ситуацией, когда нужно назначить пять–шесть препаратов и при этом учесть их взаимодействия, побочные эффекты и индивидуальные показатели пациента», — рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ, заведующий лабораторией компьютерной протеомики Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Иванисенко.

При этом каждое лекарство имеет собственные побочные эффекты и может по-разному влиять на организм в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и показателей анализов. В результате, врачам приходится учитывать десятки факторов одновременно: уже назначенные препараты, клинические проявления болезни, лабораторные данные, возможные лекарственные взаимодействия и индивидуальные особенности пациента. Держать всю эту информацию в уме крайне сложно, особенно в условиях высокой нагрузки. Автоматизация такого анализа позволяет не упустить важные детали и снизить вероятность врачебной ошибки, делая терапию более безопасной и эффективной.

В отличие от других систем подбора лекарств, «Безопасные лекарства» анализирует не только стандартные схемы лечения и лекарственные взаимодействия, но и конкретную клиническую картину пациента — лабораторные показатели, симптомы и сопутствующие состояния. Система использует методы искусственного интеллекта и семантические графы знаний, что позволяет формировать более точные и интерпретируемые рекомендации для врача.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

«Мы подбираем препараты так, чтобы они не усиливали уже имеющиеся нарушения и были совместимы с текущими показателями пациента. Таких решений сегодня нет ни в России, ни в мировой практике», — сказал Владимир Иванисенко.

Как уже говорилось, разработка является частью проекта «Доктор Пирогов» — цифрового помощника врача, предназначенного для поддержки принятия клинических решений. Система объединяет знания по 20 медицинским специальностям и содержит информацию более чем о 250 заболеваниях. Она анализирует медицинскую документацию, результаты лабораторных и инструментальных исследований, формирует список вероятных диагнозов и предлагает рекомендации по терапии с учётом возможных лекарственных взаимодействий.

По словам разработчиков, модуль «Безопасные лекарства» особенно востребован при работе со сложными клиническими случаями, когда стандартных клинических рекомендаций недостаточно. Интерес к внедрению технологии уже проявила частная медицинская клиника, готовая интегрировать сервис в свою медицинскую информационную систему (МИС). В НГУ рассчитывают, что первый опыт внедрения программы состоится уже в ближайшие месяцы. В государственной системе здравоохранения она тоже будет со временем представлена, как в качестве одного из модулей цифрового помощника врача «Доктор Пирогов», так и в качестве самостоятельного продукта. К сервису уже проявляют высокий интерес: по этому поводу сейчас идут активные консультации с представителями регионального Министерства здравоохранения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще