В НГУ разработали и запатентовали программу для персонального подбора лекарств

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета разработали и запатентовали программу «Безопасные лекарства», которая помогает врачу подбирать оптимальную терапию с учётом индивидуальных особенностей пациента. Разработка позволяет оценивать совместимость препаратов между собой, возможные побочные эффекты и влияние лекарств на конкретные клинические и лабораторные показатели. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Программа является одним из ключевых модулей системы поддержки врачебных решений «Доктор Пирогов», над которой работает та же команда специалистов. Она может использоваться и как самостоятельный сервис.

Актуальность такой разработки связана с ростом числа пациентов, получающих комбинированную терапию.

«Сегодня практически не бывает пациентов с одной-единственной проблемой. Врач сталкивается с ситуацией, когда нужно назначить пять–шесть препаратов и при этом учесть их взаимодействия, побочные эффекты и индивидуальные показатели пациента», — рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ, заведующий лабораторией компьютерной протеомики Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Иванисенко.

При этом каждое лекарство имеет собственные побочные эффекты и может по-разному влиять на организм в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и показателей анализов. В результате, врачам приходится учитывать десятки факторов одновременно: уже назначенные препараты, клинические проявления болезни, лабораторные данные, возможные лекарственные взаимодействия и индивидуальные особенности пациента. Держать всю эту информацию в уме крайне сложно, особенно в условиях высокой нагрузки. Автоматизация такого анализа позволяет не упустить важные детали и снизить вероятность врачебной ошибки, делая терапию более безопасной и эффективной.

В отличие от других систем подбора лекарств, «Безопасные лекарства» анализирует не только стандартные схемы лечения и лекарственные взаимодействия, но и конкретную клиническую картину пациента — лабораторные показатели, симптомы и сопутствующие состояния. Система использует методы искусственного интеллекта и семантические графы знаний, что позволяет формировать более точные и интерпретируемые рекомендации для врача.

«Мы подбираем препараты так, чтобы они не усиливали уже имеющиеся нарушения и были совместимы с текущими показателями пациента. Таких решений сегодня нет ни в России, ни в мировой практике», — сказал Владимир Иванисенко.

Как уже говорилось, разработка является частью проекта «Доктор Пирогов» — цифрового помощника врача, предназначенного для поддержки принятия клинических решений. Система объединяет знания по 20 медицинским специальностям и содержит информацию более чем о 250 заболеваниях. Она анализирует медицинскую документацию, результаты лабораторных и инструментальных исследований, формирует список вероятных диагнозов и предлагает рекомендации по терапии с учётом возможных лекарственных взаимодействий.

По словам разработчиков, модуль «Безопасные лекарства» особенно востребован при работе со сложными клиническими случаями, когда стандартных клинических рекомендаций недостаточно. Интерес к внедрению технологии уже проявила частная медицинская клиника, готовая интегрировать сервис в свою медицинскую информационную систему (МИС). В НГУ рассчитывают, что первый опыт внедрения программы состоится уже в ближайшие месяцы. В государственной системе здравоохранения она тоже будет со временем представлена, как в качестве одного из модулей цифрового помощника врача «Доктор Пирогов», так и в качестве самостоятельного продукта. К сервису уже проявляют высокий интерес: по этому поводу сейчас идут активные консультации с представителями регионального Министерства здравоохранения.