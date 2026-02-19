«Траектория Технологий» помогла оптимизировать работу подразделения «СтройТрансНефтеГаза»

Системный интегратор «Траектория Технологий» объявил о завершении внедрения мультимедийных решений в центре вахтования «СтройТрансНефтеГаза» (СТНГ) в Новосибирске. Целью проекта было повышение эффективности работы электронной очереди и улучшение информационного обеспечения сотрудников и посетителей центра.

СТНГ – строительная компания, выполняющая полный комплекс строительных работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли, а также гражданского строительства.

Центр вахтования в Новосибирске – отправная точка для вахтовых рабочих, занятых на объектах нефтегазового и инфраструктурного строительства. Центр выполняет ключевую операционную роль: координирует отправку вахтовых бригад на стройки, обеспечивает логистическую и организационную поддержку сотрудников, является частью стратегии централизованного присутствия компании в регионе и повышения эффективности реализации проектов.

С целью повышения пропускной способности залы ожидания и зал обслуживания центра были дооснащены дополнительным оборудованием Digital Signage: профессиональными дисплеями, мультимедиа-плеерами и акустическими системами.

Также дополнительное оснащение коснулось учебных классов. Для обеспечения яркого и качественного изображения смонтирован лазерный короткофокусный проектор Exell технологии DLP и яркостью 3800 люмен, а также акустические системы. В классе с VR-тренажерами установлены профессиональные дисплеи и планшетные компьютеры. Современное мультимедийное оснащение помогает повысить качество обучения и информационной поддержки сотрудников компании.

В рамках проекта компания «Траектория Технологий» выполнила весь комплекс работ – от проектирования до монтажа оборудования.

«Наша компания участвует в ключевых стройках нефтегазовой отрасли в Сибири, поэтому через центр вахтования в Новосибирске ежегодно проходит значительный поток сотрудников. Мультимедийное оснащение позволяет сделать работу центра более удобной для посетителей и ускорить прохождения всех необходимых этапов», – отметил Борис Алмазов, начальник управления поддержки пользователей департамента информационных технологий СТНГ.