Samsung Innovation Campus («IT Академия») начинает работу на базе Алтайского государственного университета

Алтайский государственный университет (АлтГУ) станет новой площадкой образовательной программы Samsung Innovation Campus («IT Академия»). Студенты Института математики и информационных технологий (ИМИТ) АЛТГУ получат возможность учиться на курсе трека «Большие данные». 18 февраля 2026 г. первая группа студентов начнет обучение под руководством преподавателя ИМИТ Вирц Рудольфа Александровича, прошедшего обучение и сертификацию Samsung Innovation Campus. Об этом CNews сообщили представители Samsung.

Учебный курс трека «Большие данные» — это то, с чего нужно начинать подготовку будущего дата-инженера. В курсе рассматривается весь жизненный цикл от сбора больших данных до их обработки и визуализации в современной промышленной инфраструктуре, основанной на открытых решениях Apache. Технологическими партнерами трека выступают: лидер российского рынка разработки платформ сбора и хранения данных для реализации процессов и сложной аналитики, основанной на использовании Big Data — Arenadata, и компания VK Tech, предоставившая облачную платформу VK Cloud с широким набором сервисов для эффективной разработки и работы с данными компаний любого масштаба.

Образовательные программы проекта Samsung Innovation Campus направлены на подготовку специалистов в наиболее востребованных ИT-направлениях и построены на освоении студентами практических навыков в ходе проектной деятельности. К концу учебного года выпускники Samsung Innovation Campus («IT Академия») самостоятельно разрабатывают индивидуальные проекты и в случае успешного завершения программы получают сертификат от Samsung.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

С 2017 г. образовательная инициатива Samsung Innovation Campus охватывает более 30 ведущих вузов в России и странах СНГ. В 2024/2025 учебном году обучение в Samsung Innovation Campus («IT Академия») прошли свыше 600 студентов.

Любой российский вуз может подать заявку на вступление в проект Samsung Innovation Campus («IT Академия»). В заявке вуз гарантирует создание условий для реализации выбранных им образовательных программ, включая оборудованный компьютерный класс и преподавателей, готовых пройти бесплатное обучение на курсах Samsung.

