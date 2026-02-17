Разделы

Безопасность Интернет Интернет-ПО
|

Fuzzy Logic Labs предупредила о новой волне атак через домовые чаты

Специалисты Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания ГК «Ростелеком») предупреждают о новой мошеннической схеме, которая распространяется на фоне замедления работы Telegram и повышенного внимания к цифровой безопасности. Мошенники пользуются тем, что люди привыкли решать повседневные вопросы в чатах, предлагая «быстрые» и «удобные» альтернативы. Они распространяют сообщения через домовые чаты, сообщества по интересам и другие публичные группы, куда можно попасть без приглашения. Как правило, это сообщения от свежесозданных аккаунтов, предлагающих «альтернативу» — якобы новый мессенджер или «безопасное приложение» и ссылку для перехода.

Сценарий выглядит максимально буднично: пользователь переходит по ссылке, добровольно вводит данные, проходит авторизацию по номеру телефона и вводит код из SMS. Такая «авторизация» используется мошенниками для доступа к сервисам, привязанным к номеру: банковским приложениям, государственным порталам и другим учетным записям.

Эксперты Fuzzy Logic Labs напоминают: не вводите SMS коды и подтверждения в приложениях и на сайтах, в надежности которых вы не уверены. Сегодня авторизация по телефону — это практически то же самое, что предъявить паспорт: один код может открыть доступ сразу к нескольким важным сервисам.

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs, сказала: «Мошенники всегда работают от новостной повестки: как только у людей появляется тревожность и запрос на “альтернативу”, в публичных чатах мгновенно возникают свежие аккаунты с “решениями”. Важно помнить: настоящие сервисы не распространяют установочные ссылки через домовые и другие группы».

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса «X.Технологии» «Ростелекома», отметил: «Чем технологичнее мошенники, тем дороже обходится невнимательность пользователей. Авторизация через телефон с помощью SMS-кода сегодня служит идентификатором личности. Относитесь к нему с той же осторожностью, как к паспортным данным: если вы не уверены, кому и зачем вы передаете код, лучше прервать процесс и перепроверить — это надежнее и дешевле, чем восстановление доступа и устранение последствий».

Общий совет экспертов Fuzzy Logic Labs прост: не спешить. Любое требование «оплатить прямо сейчас», «перейти по ссылке до конца дня» или «срочно перевести деньги» стоит сначала поставить на паузу и проверить через официальный сайт, приложение или старые контакты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Новые смартфоны на Android продаются сразу со встроенными вирусами. Заражены десятки тысяч устройств. Крупную партию завезли в Россию

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще