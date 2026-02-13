Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области

«МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области. Более 2 тыс. человек, проживающих в селах Большие Ясырки, Олень-Колодезь и Старая Чигла, получили качественную мобильную связь и интернет на скорости до 50 Мбит/с.

Новые базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и высокоскоростную передачу данных. У жителей появились новые возможности для общения с близкими, онлайн-работы, дистанционного обучения. Теперь при видеозвонке изображение будет четким и без зависаний, а загрузка «Госуслуг» или банковского приложения займет 15-20 секунд.

Для повышения надёжности сети базовые станции оснащены резервными источниками питания. Это позволит обеспечить работу оборудования при возможных перебоях с электроэнергией.

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей
Цифровизация

«Жители еще трёх воронежских сёл получили возможность пользоваться различными цифровыми сервисами — от быстрой загрузки файлов до онлайн-кинотеатров. С мобильным интернетом выполнять рутинные задачи станет удобнее. Теперь можно легко и быстро прямо из дома оплачивать ЖКХ, записываться к врачу или оформлять госуслуги», — отметила Мария Мамедова, директор «МегаФона» по Воронежской области.

Оператор активно развивает сеть в Воронежской области. В прошлом году инженеры компании провели более 400 технических мероприятий в регионе, увеличив территорию покрытия сети, как в городах, так и в сельских населенных пунктах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

В мире дефицит копеечных устройств, превращающих обычные ТВ в умные. По их производству нанесли жестокий удар нейросети

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Россия под атакой. Доля шпионских кибератак на органы власти и НИИ страны выросла до 37%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще