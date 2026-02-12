Разделы

Аналитика МТС: в России растёт интерес к старым iPhone

МТС проанализировала ретро-смартфоны, зарегистрированные в мобильной сети МТС. За последний год в России заметно вырос интерес к старым моделям iPhone, преимущественно у пользователей в возрасте до 18 лет. Количество старых iPhone у зумеров увеличилось в два раза. Наиболее популярным ретро-смартфоном стал iPhone 5S.

Интерес к ретро-iPhone оказался значительно выше, чем к старым Android-устройствам. Всего на долю Apple приходится 76% от всех ретро-смартфонов, выпущенных до 2013 г.

Тренд на старые iPhone объясняется несколькими факторами. Во-первых, устройства Apple отличаются стабильной работой и высокой надежностью даже спустя годы. Развитая экосистема позволяет смартфону взаимодействовать с другими гаджетами, что делает их актуальными и сегодня. Высокая лояльность пользователей к бренду подтверждается дополнительными данными: 79% пользователей Apple при смене смартфона выбирают новый iPhone вместо устройств других производителей. Это самый высокий показатель в стране.

Наибольший рост интереса к старым iPhone наблюдается среди молодежи. В 2025 г. пользователи в возрасте от 14 до 18 лет составили 14% от всех пользователей ретро-смартфонов — почти в два раза больше, чем в 2024 г. Также такие устройства активно используют абоненты в возрасте 25-44 лет (15,9%) и 18-24 лет (7%).

Больше всего пользователей приходится на одну из самых продаваемых в мире моделей от Apple — iPhone 5S (65% сегмента), далее iPhone 5 (16%), iPhone 4S (9,5%) и iPhone 4 (7,5%).

В топ регионов по доле пользователей старых моделей iPhone входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, а также регионы Северного Кавказа.

