Российская CRM Rient выявила тренды цифровизации малого бизнеса по регионам России

Российский сервис онлайн-записи и управления клиентской базой Rient провел внутреннее исследование аудитории и географии подключений и выявил ключевые закономерности в использовании CRM среди малого и среднего бизнеса. Анализ охватил действующих клиентов платформы, структуру их деятельности и региональное распределение пользователей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Rient.

Сфера услуг как главный драйвер спроса

Согласно результатам исследования, около 58% пользователей Rient представляют индустрию красоты и здоровья. В эту категорию входят салоны красоты, барбершопы, ногтевые и SPA-студии, косметологические кабинеты, массажные студии, медицинские центры и частные психологические практики.

Еще порядка 27% подключений приходится на образовательные проекты: языковые школы, учебные центры, курсы дополнительного образования, спортивные секции и тренинговые площадки. Оставшиеся 15% распределяются между коворкингами и конференц-залами, площадками для проведения мероприятий, фотостудиями, автосервисами, автомойками, юридическими и нотариальными практиками, а также нишевыми форматами бизнеса, такими как соляные пещеры, мотошколы и студии перманентного макияжа.

По оценке аналитиков компании, около 72% клиентов сервиса – это организации с регулярной записью и повторными визитами, где особенно важна системная работа с клиентской базой и автоматизация расписаний.

Москва и Санкт-Петербург задают тон, регионы наращивают долю

Исследование показало выраженную концентрацию пользователей в крупнейших агломерациях. На Москву и Московскую область приходится около 34% всех активных подключений. Здесь CRM чаще всего используют спортивные клубы, медицинские центры, бьюти-студии, мотошколы, бизнес-консультанты и площадки для массовых мероприятий.

Санкт-Петербург и Ленинградская область формируют еще порядка 18% пользовательской базы, где преобладают салоны красоты, языковые школы, спортивные организации, коворкинги и конференц-залы.

Около 48% подключений приходится на другие регионы России. В городах-миллионниках и крупных региональных центрах сервис применяют учебные центры, салоны красоты, психологические кабинеты и частные специалисты. В ряде сибирских и дальневосточных городов заметную долю составляют образовательные учреждения, студии ногтевого сервиса и аренда площадок для мероприятий, тогда как в южных регионах чаще встречаются массажные кабинеты, SPA-студии и курсы дополнительного образования.

Отдельной тенденцией стало проникновение CRM в малые города и пригороды: по данным исследования, около 22% новых подключений за последний год пришлось именно на населенные пункты с численностью менее 150 тыс. человек. Здесь систему внедряют фотостудии, локальные юридические практики, салоны красоты и частные специалисты.

Поведение аудитории подтверждает региональный интерес

Данные веб-аналитики сервиса за последние шесть месяцев показывают схожую динамику. Более 40% всех посещений сайта приходится на Москву и Московскую область, около 19% – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Еще примерно 30% трафика формируют регионы Центральной России – Белгородская, Брянская, Курская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Ярославская области. Оставшиеся 11% распределяются между другими субъектами страны.

Цифровизация как фактор роста

В компании отмечают, что мотивация бизнеса к внедрению CRM постепенно меняется. Если ранее основным запросом была онлайн-запись, то сейчас более 60% новых пользователей указывают в числе причин подключение контроль сотрудников, защиту клиентской базы и повышение повторных обращений.

Результаты исследования показывают, что CRM-решения перестают быть инструментом исключительно крупных городов и становятся частью повседневной инфраструктуры сервисного бизнеса по всей России – от федеральных сетей до локальных студий и частных практик.