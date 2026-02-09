Разделы

Телеком
|

Bercut помогла телеком-операторам России и Казахстана перейти на новую ставку НДС

Компания Bercut, входящая в состав коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», помогла 7 операторам связи России и СНГ адаптировать решения под требования законодательства менее чем за один месяц.

С 1 января 2026 г. клиенты Bercut применяют ставку НДС 22% при расчете платежей от абонентов в рамках соблюдения Федерального закона от 28 ноября 2025 г. №425-ФЗ. Повышение НДС потребовало оперативной адаптации решений для проектов Bercut. Работа состояла из двух частей: настройка приема платежей по новой ставке и перевод на измененную схему работы всех клиентов Bercut, которые используют BBS-систему компании в России и в Казахстане.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Для поддержки новой конфигурации НДС команда проанализировала, разработала и внедрила функции в двух модулях комплекса Convergent BSS Bercut: платежном протоколе и кассовом решении IN@Voice Kassa. После этого специалисты компании провели нагрузочное тестирование доработанных систем на территории клиентов при высокой активности пользователей с помощью тарификатора Bercut, который учитывает НДС при приеме платежей абонентов. Благодаря этому в новогоднюю ночь 2026 г. все клиенты Bercut перешли на новую налоговую ставку без сбоев и замечаний абонентов.

Валентин Сергиенков, руководитель внедрения Bercut, сказал: «Официально поправки в Налоговый кодекс вступили в силу в конце ноября 2025 г., после чего регулятор внес дополнительные изменения в протоколы. Несмотря на сжатые сроки, мы должны были закончить внутренние доработки решений до 20 декабря, чтобы оставить время на тестирование у клиентов. Это не плановые работы, но мы всегда ставим их в приоритет, чтобы у операторов не было проблем с выполнением требований регулятора. В этом выражается наша партнерская позиция. В результате в новогоднюю ночь обновленные системы всех клиентов заработали без ошибок и незаметно для их абонентов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще