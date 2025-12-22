В России впервые появился ИИ-ассистент для управления личными задачами

На фоне роста интереса к инструментам, которые экономят время и снижают объем рутинной нагрузки, планировщик SingularityApp первым на российском рынке внедрил полноценного ИИ-помощника. По оценке разработчиков, это позволит снизить рутинную нагрузку на 30–50% при работе с задачами, проектами и календарем. Об этом CNews сообщили представители SingularityApp.

Сегмент умных планировщиков демонстрирует рост в условиях переосмысления роли нейросетей в повседневной работе. Вместо универсального chat-GPT пользователи все чаще ищут решения с узкой специализацией. В этом контексте выход AI-ассистента от SingularityApp можно рассматривать как переход от экспериментального использования нейросетей к системному персонализированному применению.

Сервис SingularityApp работает с 2018 г. как цифровое решение для планирования и управления делами. Сегодня у платформы сотни тысяч пользователей в России, странах СНГ и за рубежом. Приложение входит в реестр Российского ПО, доступно в десктопной и мобильной версиях на всех основных системах. Среди активной аудитории — предприниматели, проектные команды, эксперты и фрилансеры, а также пользователи, ориентированные работу с личным временем.

ИИ-ассистент интегрирован в саму логику сервиса. Это позволяет ему напрямую работать с пользовательскими задачами, дедлайнами, опытом и шаблонами. Инструмент обрабатывает данные пользователя и опирается на них для формирования ответов и рекомендаций, а не просто выполняет роль чат-бота на базе нейросети. Кроме того, в числе интересных решений — возможность выстраивать расписания с учетом уже запланированных событий и устранения пробелов во временных слотах.

Особенностью решения стало то, что пользователи могут выбирать провайдера искусственного интеллекта самостоятельно. Поддерживаются как международные (OpenAI, Anthropic), так и российские решения — GigaChat от Сбербанка, YandexGPT и Ollama. Это позволяет адаптировать использование ИИ под технические и финансовые запросы.

«Нам было важно, чтобы пользователи могли подключать не только зарубежных провайдеров с громким именем, но и популярные быстро развивающиеся модели российских нейросетей. Поэтому мы сделали возможность подключать Sber GigaChat и Yandex GPT. Их можно подключить в ПК-версии нашего приложения (Windows, Linux, MacOS)», — сказала директор по продукту Мамонтова Екатерина.

ИИ-ассистент работает в двух основных сценариях. Первый — режим Ask: пользователь взаимодействует с ассистентом в формате диалога, задает вопросы по проектам, получает помощь с генерацией идей и оптимизацией расписания. Второй — режим Agent: система анализирует задачи, предлагает их структурирование, рассчитывает загруженность, находит пробелы в расписании и формирует план на день или неделю.

На сегодняшний день, сервис нацелен в первую очередь на персональную работу внутри одного аккаунта. Однако можно работать и группами до 10 человек. В следующем году в SingularityApp планируют сосредоточиться на развитии возможностей именно для командной работы.

«Контроль в любом случае всегда остается за человеком, как и принятие решений. Нейросети не заменяют способность думать и не снимают ответственность. Но то, как они уже сейчас могут помочь с рутиной — это очень хороший уровень. Со временем модели будут умнеть, результаты ответов будут становиться все точнее. Некоторые люди боятся такого прогресса и видят в этом опасность. Мы видим в этом новые возможности для каждого», — сказал CEO продукта, Владимир Завертайлов.

В условиях, когда значительная часть цифрового пространства привлекает внимание к потенциальным рискам внедрения ИИ, SingularityApp делает ставку на прикладное применение нейросетей в понятных сценариях, при сохранении прозрачности и контроля за решениями, принимаемыми человеком.