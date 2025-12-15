WiFly OpenRoaming: новая технология гостевого Wi-Fi для России и СНГ

Платформа ClientPulse (OOO «ВайФлай») объявляет о запуске WiFly OpenRoaming — новой технологии гостевого Wi-Fi, которая впервые в России полностью меняет модель взаимодействия клиента с интернетом в публичных пространствах. В отличие от традиционных решений, где посетителю приходится всякий раз проходить через процесс авторизации и приветственные страницы, вводить номер телефона и подтверждать код, WiFly OpenRoaming обеспечивает мгновенное и полностью автоматическое подключение. Авторизация выполняется один раз (при первом подключении), после чего устройство пользователя подключается к любой сети WiFly в России самостоятельно, без каких-либо действий со стороны клиента. Об этом CNews сообщили представители WiFly.

Для бизнеса это открывает новые возможности управления клиентским опытом. Посетители ресторанов, коворкингов, отелей, торговых центров, офисных пространств и ПВЗ получают доступ к сети сразу после входа в помещение, что заметно повышает уровень сервиса и улучшает опыт взаимодействия с брендом. Исследования международных операторов OpenRoaming показывают, что упрощенный доступ к сети увеличивает возвратность клиентов и повышает оценки взаимодействия с сервисом — российский рынок ожидает схожий эффект, особенно в конкурентных сегментах HoReCa и коворкингов.

Одновременно вместе с автоматизацией подключения бизнес получает возможность собирать более точные данные о поведении посетителей через flyLogin: номера телефонов, MAC-адреса, частоту визитов и длительность пребывания. Это усиливает эффективность CRM-механик, дает возможность запускать персональные коммуникации в момент входа клиента или гостя в помещение и повышает результативность ретаргетинга и look-alike кампаний в рекламных системах. WiFly OpenRoaming не ограничивает привычные маркетинговые инструменты, а повышает их эффективность за счет использования дополнительных метрик пользователя.

Отдельного внимания заслуживает вопрос безопасности. В традиционных гостевых Wi-Fi сетях соединение между устройством пользователя и точкой доступа обычно не шифруется, что создаёт риск перехвата данных. В OpenRoaming используется зашифрованный канал корпоративного уровня, благодаря чему передаваемая информация надёжно защищена от вмешательства. Авторизация проходит через знакомые пользователю сервисы — SMS, обратный звонок, «Альфа ID», «Сбер ID», «Яндекс ID», и другие, а обработка персональных данных полностью соответствует нормам российского законодательства.

Запуск OpenRoaming в России можно считать знаковым событием. Эта технология уже стала стандартом в крупнейших аэропортах, в университетах и сетях общественных пространств по всему миру. Её основная идея — создать единую экосистему, в которой пользователю не нужно задумываться о подключении к интернету. Мировые тенденции показывают, что именно автоматические Wi-Fi сети становятся новым обязательным элементом современной инфраструктуры, и российский рынок готов к этому переходу.

С технической точки зрения система работает на базе цифрового сертификата, который устанавливается на устройство пользователя при первой авторизации. Этот сертификат служит электронным ключом, автоматически подтверждающим личность гостя и создающим защищённый канал передачи данных. Он действует бессрочно, пока пользователь не удалит его вручную, и одинаково подходит для смартфонов на iOS, Android и компьютеров на macOS и Windows. Процесс установки занимает менее минуты и не требует специальных навыков.

Подключение к WiFly OpenRoaming доступно в личном кабинете, где автоматически генерируются брендированные ссылки и QR-коды для быстрого выпуска сертификатов. Причем сертификат можно выпустить через существующее приложение любого бизнеса, так как пользователь приложения уже прошел первичную авторизацию (как правило, по номеру телефона) и с этого момента легитимно авторизован в приложении. После небольшой модификации у пользователей появится дополнительный чекбокс с текстом П«одключаться автоматически в сетях Wi-Fi компании "АБЦДЕ"». Если пользователь соглашается, то приложение выпускает сертификат, и при попадании пользователя в зону действия точек бизнеса, он подключится автоматически.

Технология OpenRoaming доступна для всех точек гостевого Wi-Fi на всей территории России и СНГ, независимо от того, кто является провайдером авторизации, — платформа WiFly (ClientPulse) или альтернативное решение. Использование OpenRoaming крупным бизнесом, операторами связи и сетевыми структурами разных сфер деятельности позволит повысить привлекательность брендов и организаций, а также откроет частным пользователям новые возможности для комфортного общения и работы в онлайн-среде.



