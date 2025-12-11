Разделы

Производители микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. рабочих мест

За время своей деятельности производители микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город поддерживает стратегически значимые отрасли промышленности Российской Федерации. Для этого на базе ОЭЗ «Технополис Москва» сформирован кластер микроэлектроники и фотоники. Компании выпускают уникальную продукцию: микросхемы, оптико-электронные приборы, различные электронные компоненты, смарт-карты, RFID-метки и другие высокотехнологичные изделия. За все время деятельности в ОЭЗ Москвы предприятия из отрасли микроэлектроники создали свыше 10 тысяч новых рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Около 5,5 тыс. человек занято на производствах, специализирующихся на выпуске микросхем, а также систем безопасности на основе технологий ИИ, компьютерного зрения и биометрической идентификации.

Ранее в ОЭЗ «Технополис Москва» мэр Москвы Сергей Собянин открыл производство фотонных интегральных схем.

