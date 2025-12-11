Deckhouse Kubernetes Platform получила встроенную систему мониторинга в веб-интерфейсе

«Флант» добавил систему мониторинга в веб-консоль платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Решение обеспечивает полную видимость инфраструктуры и приложений непосредственно в интерфейсе управления кластером. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Наблюдаемость в DKP — система сквозного мониторинга, которая встроена в платформу и отслеживает состояние всех компонентов инфраструктуры в режиме реального времени. Интеграция в веб-интерфейс позволяет командам получать доступ к метрикам, дашбордам и правилам оповещений без переключения между внешними инструментами.

Система выявляет сбои до того, как они повлияют на конечных пользователей или нарушат соглашения об уровне сервиса. Все данные мониторинга — от показателей производительности приложений до состояния узлов кластера — собираются автоматически и отображаются в едином интерфейсе.

Вместе с интеграцией в платформе появилась функция разграничения прав доступа по проектам — многоабонентность. Система разграничения доступа изолирует данные по проектам: команды видят только метрики, дашборды и алерты своих приложений. Это исключает случайные изменения в настройках других проектов и снижает риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

«Интеграция мониторинга в собственный веб-интерфейс — это еще один шаг к тому, чтобы предоставить пользователям единое удобное окно для работы со всеми возможностями Deckhouse Kubernetes Platform. Мы не ограничились переносом существующего функционала: в новой версии мы серьёзно улучшили пользовательский опыт. Один из ключевых примеров — поддержка разделения метрик по тенантам, которая обеспечивает дополнительный уровень изоляции и повышает безопасность. Благодаря этим изменениям команды получают более прозрачное, безопасное и удобное управление мониторингом своих сервисов», — Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Наблюдаемость в DKP следует принципам Infrastructure as Code — все элементы описываются как объекты Kubernetes и хранятся в репозитории вместе с кодом приложений. Команды могут проводить код-ревью изменений и автоматически развёртывать конфигурации через CI/CD-процессы.