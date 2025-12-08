Разделы

Бизнес Телеком
|

Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков

В рамках стратегической сессии «Продавай в России: новые горизонты для индийского бизнеса» на Российско-индийском бизнес-форуме в Дели выступила директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI Билайна Нина Матвиенко.

Мероприятие, собравшее более 2300 участников из более чем 1150 компаний двух стран, стало ключевой площадкой для обсуждения путей достижения целевого показателя товарооборота в $100 млрд к 2030 году.

В своем выступлении Нина Матвиенко обозначила цифровизацию и искусственный интеллект как критически важные драйверы экономического роста и основу для технологического партнерства между Россией и Индией.

«Общий рост – основа нашего партнерства. Мы находимся на пороге перехода от экспериментального к повсеместному применению ИИ в бизнес-процессах. Бизнес ждет высокоспециализированных “цифровых сотрудников“, способных работать с внутренними данными компании. В этом мы видим ключевое направление для сотрудничества и готовы обмениваться лучшими практиками», — заявила Нина Матвиенко.

Эксперт Билайна подчеркнула комплементарность потенциалов двух стран: Индия демонстрирует эталон внедрения массовых цифровых сервисов и обладает огромным пулом ИТ-талантов, а Россия накопила глубокую экспертизу в создании комплексных, в том числе промышленных, ИИ-решений.

«Российские компании, включая нашу, уже разработали специализированные решения: ИИ-агентов для управления производством, анализа транспортных потоков, обеспечения безопасности и оптимизации логистики на уровне целых городов и регионов. Индия, обладая опытом быстрой интеграции, может предложить готовые платформенные решения и отраслевую экспертизу, например, в сельском хозяйстве, образовании и финтехе», — добавила Матвиенко.

В числе конкретных инициатив Билайн предложил создание центра совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков, диалог по телекоммуникационному оборудованию и интеллектуальным системам управления городской инфраструктурой. Компания также пригласила индийских партнеров принять участие в одной из крупнейших в России премий в области искусственного интеллекта — AI Awards 2026 — для обмена лучшими практиками.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс, Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI) и Министерством промышленности и торговли Индии. Ключевым событием стала встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями деловых кругов двух стран.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

Рекламаerid:2VSb5z5j3FXРекламодатель: ПАО «ВымпелКом»

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок HR Tech 2025

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще