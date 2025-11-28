Разделы

Финансовый сервис «А Деньги» запустил кредитование трудовых мигрантов с помощью технологий ИИ Smart Engines

Компания «А Деньги» запустила новый онлайн-сервис быстрых займов для граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, работающих в России. Теперь трудовые мигранты смогут получить заем на сумму до 30 тыс. руб. полностью удаленно, без необходимости визита в офис. Технологическим партнером проекта стала российская ИИ-компания Smart Engines – разработчик систем распознавания и проверки подлинности документов.

Для оформления займа достаточно загрузить фото загранпаспорта и одного дополнительного документа — миграционной карты, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Алгоритмы Smart Engines за секунду распознают данные, проверяют подлинность документа по сотням параметров и небиометрическим методом сверяют фото в паспорте с лицом клиента. Такой подход ускоряет процесс оформления займа и делает его максимально безопасным. Функциональность доступна как в мобильном приложении, так и в веб-версии сервиса.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

«Финансовые сервисы должны быть доступны каждому, кто сегодня работает в России. Ранее мы успешно интегрировали решения Smart Engines для граждан России, а теперь вместе расширяем возможности для трудовых мигрантов. Безопасность является для нас одним из ключевых приоритетов: система Smart Engines обеспечивает несколько сотен автоматизированных проверок, защищая таким образом от мошенников и наших клиентов, и компанию», – сказала Надежда Димченко, директор по развитию бизнеса «А Деньги».

Продукты Smart Engines являются on-premise-решениями, то есть обработка документов осуществляется во внутреннем контуре «А Деньги»; их изображения не передаются в сторонние сервисы и облачным верификаторам, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных клиентов.

