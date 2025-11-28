«Авито Подработка»: в 2025 году в России число предложений о подработке для пенсионеров выросло почти в 2 раза

Эксперты «Авито Подработки» провели исследование, где проанализировали рост числа предложений частичной занятости для исполнителей пенсионного возраста и сформировали рекомендации по безопасному поиску подработки, чтобы помочь пользователям легче ориентироваться в существующих предложениях и выбирать надежных заказчиков. Согласно данным, в январе-октябре 2025 г. в России количество предложений частичной занятости, доступных для пенсионеров, выросло почти в два раза (+78%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей пенсионного возраста составило 53 тыс. руб/мес при неполной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По словам старшего директора по доверию и безопасности «Авито» Натальи Юматовой, для исполнителей пенсионного возраста формат подработки дает возможность оставаться активными, поддерживать привычный ритм жизни и, конечно, получать дополнительный доход. Однако, чтобы это занятие было не только полезным, но и безопасным, важно следовать нескольким ключевым рекомендациям.

«Прежде всего, стоит тщательно подходить к выбору предложений: выбирать только проверенные компании, изучать отзывы о них и использовать для поиска надежные онлайн-платформы. Следующий шаг — обязательно официально оформляйте отношения с заказчиком, чтобы избежать неприятных ситуаций. Не менее важно на старте четко согласовывать все условия сотрудничества — от задач и сроков до размера оплаты. Грамотный подход к поиску подработки поможет без рисков получить дополнительный доход», — сказала Наталья Юматова.

Больше всего спрос на подработку пенсионеров вырос на позиции водителя грузового транспорта — количество предложений, доступных в том числе исполнителям пенсионного возраста, выросло более чем в 2,5 раза (+159%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние предлагаемые вознаграждения за подработку для таких исполнителей составили около 96 208 руб/мес.

Более чем в два раза чаще, чем годом ранее, пенсионерам предлагали подработку водителем такси (+123%). За такую подработку исполнители могли рассчитывать на вознаграждения в размере порядка 69 798 руб/мес при неполной занятости. В топ-3 также вошла подработка менеджером по работе с клиентами: здесь со стороны бизнеса количество предложений, доступных в том числе пенсионерам, увеличилось в два раза (+102%) — среднее предлагаемое вознаграждение на этой позиции составило 53,5 тыс. руб/мес.

Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

«Бизнес все чаще предлагает подработку пенсионерам — такие исполнители ценятся за опыт и ответственный подход к задачам. Интерес самих исполнителей пенсионного возраста к частичной занятости также растет — например, за III квартал 2025 г. общее количество откликов исполнителей старше 65 лет выросло на 44% год к году. Формат частичной занятости позволяет исполнителям самим выбирать удобный график и объем задач, подбирать смены под удобный режим, что делает его популярным, в том числе среди исполнителей пенсионного возраста», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Лидером по росту количества предложений о частичной занятости, доступных в том числе для пенсионеров, стала Якутия — здесь вариантов подработки стало почти в 2,5 раза больше (+149%). Также в топ вошли Смоленская область (+129%), Республика Коми (+128%), Тамбовская (+126%) и Брянская (+121%) области.