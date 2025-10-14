Разделы

Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры

Билайн запустил услугу «Запись звонков». При подключении услуги оператор сохранит аудиозапись каждого разговора, сопроводив ее расшифровкой и краткой выжимкой, чтобы к ним можно было удобно вернуться. Новая услуга входит в подписку на PRO-версию «Виртуального помощника», в период активности подписки ее можно включать и отключать неограниченное количество раз.

Записи и текстовые расшифровки хранятся в мобильном приложении оператора в течение 90 дней, по желанию их можно сохранить на смартфон или удалить. За транскрибацию и саммаризацию разговоров отвечают собственное программное обеспечение Билайна, зарегистрированное в реестре отечественного ПО.

Некоторое время запись звонков проработала в пилотном режиме. 39% участников пилота сообщили, что фиксируют с ее помощью рабочие и другие договоренности, 32% рассказали, что сохраняют личные разговоры, 26% используют ее для обеспечения безопасности и доказательной базы в спорных ситуациях. Согласно отзывам большинства опрошенных (78%), функция решает все или почти все возложенные на нее задачи.

Новая услуга — приложение к PRO-версии «Виртуального помощника», который принимает и расшифровывает звонки, когда клиент не может взять трубку, а также блокирует спам и сомнительные вызовы, в том числе в мессенджерах.

Ранее сервис был усилен за счет дополнительных мер безопасности: теперь он путем анализа звуковой волны распознает мошеннические вызовы и прерывает разговор при поступлении СМС с «Госуслуг». Если неприятность всё же произошла, пользователь PRO-версии получает компенсацию украденных денег в течение 5 рабочих дней всего по двум документам.

Подключить PRO-версию «Виртуального помощника» можно в мобильном приложении Билайна за 249 руб. в месяц.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:

«Безопасность клиентов — наш ключевой приоритет. Услуга записи звонков не просто помогает клиенту запоминать важное и работать с данными, она дает ему новые возможности для контроля его собственного информационного пространства, то есть в конечном итоге тоже работает на его спокойствие и безопасность».

