В Санкт-Петербурге стартовал крупнейший форум по кибербезопасности GIS DAYS 2025

Сегодня стартовал восьмой ежегодный форум по информационной безопасности GIS DAYS (Global Information Security Days*). Мероприятие продлится до 3 октября и объединит на своих площадках более 4000 очных участников и ведущих экспертов ИБ-отрасли.

В фокусе форума — практические аспекты импортозамещения в кибербезопасности. Специалисты Positive Technologies, «Код Безопасности», BI.ZONE, Aquarius, «ИнфоТеКС», Security Vision и других компаний представят реальные кейсы перехода на отечественные решения. Деловая программа включает тематические секции по сетевой безопасности, развитию DLP-систем и аналитике данных в ИБ.

Одним из ключевых событий станет пленарное заседание с участием представителей Минцифры, АНО «Цифровая экономика» и ведущих ИБ-вендоров, где обсудят интеграцию искусственного интеллекта в системы киберзащиты.

В рамках форума также пройдут CTF-соревнования для студентов с 15 тематическими кейсами, ярмарка вакансий и финал конкурса «Биржа ИБ-стартапов». Завершится программа 3 октября в Москве театральным треком с участием известного писателя и драматурга и Александра Цыпкина, который представит зрителям свои «киберновеллы».

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте gisdays.ru.

Global Information Security Days* — дни глобальной информационной безопасности

Рекламаerid:2W5zFFwbhgUРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/10478330060

