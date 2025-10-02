Разделы

MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30%

Облачная телефония помогает снизить количество пропущенных звонков от клиентов и увеличить конверсию в продажи.

mango-1.png

нейросеть ReCraft

Неэффективная работа с клиентами – «головная боль» большинства небольших компаний. Менеджеры стабильно пропускают вызовы. Качество диалогов с покупателями не отслеживается. А затраты на цифровые продукты для бизнес-коммуникаций остаются высокими.

Все эти проблемы позволяет решить Виртуальная АТС от MANGO OFFICE.

Руководители отделов продаж и клиентского сервиса смогут:

mango-2.jpeg

пресс-служба MANGO OFFICE

Виртуальная АТС работает через интернет на любом устройстве. Все звонки и история обращений видны в одном месте.

Компании смогут:

  • Автоматизировать обработку входящих звонков на 100%
  • Пропускать на 90% меньше обращений
  • Увеличить конверсию в продажу на 80%
  • Повысить контактность абонентов на 30%
  • Сократить время на рутину в два раза
  • Поднять уровень удовлетворенности клиентов (CSI) на 42%

До 15 декабря новые клиенты MANGO OFFICE могут подключить Виртуальную АТС на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой до 30%.

Акция «Дольше = Выгоднее» действует при выборе версий ВАТС «Расширенная» или «Максимальная».

Как работает акция

  • При подключении на 3 месяца — скидка 15%
  • При подключении на 6 месяцев — скидка 20%
  • При подключении на 12 месяцев — скидка 30%

Скидка распространяется только на абонентскую плату за Виртуальную АТС.

Как подключить

Чтобы воспользоваться предложением, оставьте заявку на странице акции.

Рекламаerid:2W5zFHuFCcQРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

