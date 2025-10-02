MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30%
Облачная телефония помогает снизить количество пропущенных звонков от клиентов и увеличить конверсию в продажи.
Неэффективная работа с клиентами – «головная боль» большинства небольших компаний. Менеджеры стабильно пропускают вызовы. Качество диалогов с покупателями не отслеживается. А затраты на цифровые продукты для бизнес-коммуникаций остаются высокими.
Все эти проблемы позволяет решить Виртуальная АТС от MANGO OFFICE.
Руководители отделов продаж и клиентского сервиса смогут:
- Повысить эффективность коммерческого блока за счет распределения звонков
- Просматривать в режиме реального времени полную историю коммуникации с клиентом в едином окне
- Повысить уровень дозвона и контактность клиентской базы
- Автоматизировать обработку типовых запросов с помощью Голосового робота
- Общаться с клиентами через компьютер, смартфон (SIP / GSM), планшет, SIP-телефон или корпоративный мессенджер Mango Talker
Виртуальная АТС работает через интернет на любом устройстве. Все звонки и история обращений видны в одном месте.
Компании смогут:
- Автоматизировать обработку входящих звонков на 100%
- Пропускать на 90% меньше обращений
- Увеличить конверсию в продажу на 80%
- Повысить контактность абонентов на 30%
- Сократить время на рутину в два раза
- Поднять уровень удовлетворенности клиентов (CSI) на 42%
До 15 декабря новые клиенты MANGO OFFICE могут подключить Виртуальную АТС на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой до 30%.
Акция «Дольше = Выгоднее» действует при выборе версий ВАТС «Расширенная» или «Максимальная».
Как работает акция
- При подключении на 3 месяца — скидка 15%
- При подключении на 6 месяцев — скидка 20%
- При подключении на 12 месяцев — скидка 30%
Скидка распространяется только на абонентскую плату за Виртуальную АТС.
Как подключить
Чтобы воспользоваться предложением, оставьте заявку на странице акции.■ Рекламаerid:2W5zFHuFCcQРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/