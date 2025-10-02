MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30%

Облачная телефония помогает снизить количество пропущенных звонков от клиентов и увеличить конверсию в продажи.

Неэффективная работа с клиентами – «головная боль» большинства небольших компаний. Менеджеры стабильно пропускают вызовы. Качество диалогов с покупателями не отслеживается. А затраты на цифровые продукты для бизнес-коммуникаций остаются высокими.

Все эти проблемы позволяет решить Виртуальная АТС от MANGO OFFICE.

Руководители отделов продаж и клиентского сервиса смогут:

Виртуальная АТС работает через интернет на любом устройстве. Все звонки и история обращений видны в одном месте.



Компании смогут:

Автоматизировать обработку входящих звонков на 100%

Пропускать на 90% меньше обращений

Увеличить конверсию в продажу на 80%

Повысить контактность абонентов на 30%

Сократить время на рутину в два раза

Поднять уровень удовлетворенности клиентов (CSI) на 42%

До 15 декабря новые клиенты MANGO OFFICE могут подключить Виртуальную АТС на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой до 30%.

Акция «Дольше = Выгоднее» действует при выборе версий ВАТС «Расширенная» или «Максимальная».

Как работает акция

При подключении на 3 месяца — скидка 15%

При подключении на 6 месяцев — скидка 20%

При подключении на 12 месяцев — скидка 30%

Скидка распространяется только на абонентскую плату за Виртуальную АТС.

Как подключить

Чтобы воспользоваться предложением, оставьте заявку на странице акции.