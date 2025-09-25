Форум АСУ ТП: кейсы, инфобез, ПАКи – все за один день, Москва и онлайн

14 октября пройдет Форум «PROавтоматизацию: Экспортный потенциал российских инструментов автоматизации». Доклады, дискуссии и демо-стенды с оборудованием для максимального погружения и развития участников.

Программа мероприятия сформирована с фокусом на практическую пользу: выступления экспертов промышленной автоматизации обеспечат участников свежими полезными знаниями. Три параллельных трека: аппаратные решения, защита КИИ, и проекты АСУ ТП, а также панельные дискуссии и презентации новой функциональности платформы SCADA Альфа платформы от организатора мероприятия «Атомик Софт».

Среди центральных вопросов:

Формирование единых государственных стандартов АСУ ТП

Опыт импортозамещения на ЗОКИИ

Критерии подбора надежных отечественных ПО и ПЛК

Реализованные российские и зарубежные проекты АСУ ТП на Альфа платформе от первых лиц, лучшие практики эффективной защиты SCADA-систем от современных киберугроз

Подходы для достижения УПБ3 в системах противоаварийной защиты

Новые отечественные решения в области ПАК

В каждом тематическом зале будут организованы панельные дискуссии и круглые столы, где участники Форума смогут задать вопросы экспертам АСУ ТП и представителям заинтересованных министерств и экспертов.

Помимо тематических докладов и дискуссий на Форуме будет организована демо-зона, где компании «ТРЭИ», «Инкомсистем», «Инконтрол», «УЦСБ» и «Атомик Софт» представят свои решения по программным и аппаратным решениям для промышленной автоматизации. У присутствующих будет возможность проконсультироваться с представителями компаний и детально рассмотреть их решения для АСУ ТП.

Ключевые спикеры Форума:

Гарифуллин Рамиль, заместитель главного инженера Газпром автоматизация

Жеменюк Сергей, первый заместитель генерального директора ТРЭИ

Куренкин Евгений, начальник управления по экспертной поддержке производства Норникель Спутник

Praveen Kumar, Managing Director Proficient Automation and Controls

Савинков Олег, руководитель бизнес направления АСОДУ/MES в ЛЬМА Сервисез Компани

Кононов Артём, заместитель генерального директора ИНКОНТРОЛ

Кондратьев Андрей, заместитель генерального директора по АСУ ТП УльтимаТек

и другие. Полный список спикеров смотрите на сайте.

Дата и место проведения:

14 октября

Начало регистрации в 9:00, открытие Форума в 10:00

Место проведения: Центр событий РБК, Москва или онлайн на выбор

Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте

Генеральный партнер Форума — компания ТРЭИ, отечественный разработчик и производитель решений для автоматизации промышленных процессов.

Регистрация и подробная программа Форума на сайте.

Оперативная информация и полезные материала Форума в ТГ-канале.