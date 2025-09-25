Форум АСУ ТП: кейсы, инфобез, ПАКи – все за один день, Москва и онлайн
14 октября пройдет Форум «PROавтоматизацию: Экспортный потенциал российских инструментов автоматизации». Доклады, дискуссии и демо-стенды с оборудованием для максимального погружения и развития участников.
Программа мероприятия сформирована с фокусом на практическую пользу: выступления экспертов промышленной автоматизации обеспечат участников свежими полезными знаниями. Три параллельных трека: аппаратные решения, защита КИИ, и проекты АСУ ТП, а также панельные дискуссии и презентации новой функциональности платформы SCADA Альфа платформы от организатора мероприятия «Атомик Софт».
Среди центральных вопросов:
- Формирование единых государственных стандартов АСУ ТП
- Опыт импортозамещения на ЗОКИИ
- Критерии подбора надежных отечественных ПО и ПЛК
- Реализованные российские и зарубежные проекты АСУ ТП на Альфа платформе от первых лиц, лучшие практики эффективной защиты SCADA-систем от современных киберугроз
- Подходы для достижения УПБ3 в системах противоаварийной защиты
- Новые отечественные решения в области ПАК
В каждом тематическом зале будут организованы панельные дискуссии и круглые столы, где участники Форума смогут задать вопросы экспертам АСУ ТП и представителям заинтересованных министерств и экспертов.
Помимо тематических докладов и дискуссий на Форуме будет организована демо-зона, где компании «ТРЭИ», «Инкомсистем», «Инконтрол», «УЦСБ» и «Атомик Софт» представят свои решения по программным и аппаратным решениям для промышленной автоматизации. У присутствующих будет возможность проконсультироваться с представителями компаний и детально рассмотреть их решения для АСУ ТП.
Ключевые спикеры Форума:
- Гарифуллин Рамиль, заместитель главного инженера Газпром автоматизация
- Жеменюк Сергей, первый заместитель генерального директора ТРЭИ
- Куренкин Евгений, начальник управления по экспертной поддержке производства Норникель Спутник
- Praveen Kumar, Managing Director Proficient Automation and Controls
- Савинков Олег, руководитель бизнес направления АСОДУ/MES в ЛЬМА Сервисез Компани
- Кононов Артём, заместитель генерального директора ИНКОНТРОЛ
- Кондратьев Андрей, заместитель генерального директора по АСУ ТП УльтимаТек
- и другие. Полный список спикеров смотрите на сайте.
Дата и место проведения:
- 14 октября
- Начало регистрации в 9:00, открытие Форума в 10:00
- Место проведения: Центр событий РБК, Москва или онлайн на выбор
- Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте
Генеральный партнер Форума — компания ТРЭИ, отечественный разработчик и производитель решений для автоматизации промышленных процессов.
Регистрация и подробная программа Форума на сайте.
Оперативная информация и полезные материала Форума в ТГ-канале.■ Рекламаerid:2W5zFJF2FweРекламодатель: Акционерное общество «Атомик Софт»ИНН/ОГРН: 7017373532/1157017005188Сайт: https://automiq.ru/