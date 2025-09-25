Разделы

Форум АСУ ТП: кейсы, инфобез, ПАКи – все за один день, Москва и онлайн

14 октября пройдет Форум «PROавтоматизацию: Экспортный потенциал российских инструментов автоматизации». Доклады, дискуссии и демо-стенды с оборудованием для максимального погружения и развития участников.

Программа мероприятия сформирована с фокусом на практическую пользу: выступления экспертов промышленной автоматизации обеспечат участников свежими полезными знаниями. Три параллельных трека: аппаратные решения, защита КИИ, и проекты АСУ ТП, а также панельные дискуссии и презентации новой функциональности платформы SCADA Альфа платформы от организатора мероприятия «Атомик Софт».

Среди центральных вопросов:

  • Формирование единых государственных стандартов АСУ ТП
  • Опыт импортозамещения на ЗОКИИ
  • Критерии подбора надежных отечественных ПО и ПЛК
  • Реализованные российские и зарубежные проекты АСУ ТП на Альфа платформе от первых лиц, лучшие практики эффективной защиты SCADA-систем от современных киберугроз
  • Подходы для достижения УПБ3 в системах противоаварийной защиты
  • Новые отечественные решения в области ПАК

В каждом тематическом зале будут организованы панельные дискуссии и круглые столы, где участники Форума смогут задать вопросы экспертам АСУ ТП и представителям заинтересованных министерств и экспертов.

Помимо тематических докладов и дискуссий на Форуме будет организована демо-зона, где компании «ТРЭИ», «Инкомсистем», «Инконтрол», «УЦСБ» и «Атомик Софт» представят свои решения по программным и аппаратным решениям для промышленной автоматизации. У присутствующих будет возможность проконсультироваться с представителями компаний и детально рассмотреть их решения для АСУ ТП.

Ключевые спикеры Форума:

  • Гарифуллин Рамиль, заместитель главного инженера Газпром автоматизация
  • Жеменюк Сергей, первый заместитель генерального директора ТРЭИ
  • Куренкин Евгений, начальник управления по экспертной поддержке производства Норникель Спутник
  • Praveen Kumar, Managing Director Proficient Automation and Controls
  • Савинков Олег, руководитель бизнес направления АСОДУ/MES в ЛЬМА Сервисез Компани
  • Кононов Артём, заместитель генерального директора ИНКОНТРОЛ
  • Кондратьев Андрей, заместитель генерального директора по АСУ ТП УльтимаТек
  • и другие. Полный список спикеров смотрите на сайте.

Дата и место проведения:

  • 14 октября
  • Начало регистрации в 9:00, открытие Форума в 10:00
  • Место проведения: Центр событий РБК, Москва или онлайн на выбор
  • Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте

Генеральный партнер Форума — компания ТРЭИ, отечественный разработчик и производитель решений для автоматизации промышленных процессов.

Регистрация и подробная программа Форума на сайте.

Оперативная информация и полезные материала Форума в ТГ-канале.

