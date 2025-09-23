Создатель розничного «Росбанк Лизинг» возглавил российский холдинг в Кыргызстане

Создатель розничного «Росбанк Лизинг» (с 2025 года входит в «Т-Банк», ранее — в группе Societe Generale) и экс топ-менеджер «Европлан» Анатолий Торохов перешел на позицию партнера в фонд Central Asia Capital, чтобы укреплять позиции России в ЕАЭС на рынке Кыргызстана.

Анатолий Торохов занял пост председателя правления Central Asia Auto, входящего в состав инвестиционного фонда Central Asia Capital, который прославился запуском завода «АвтоВАЗ» в Кыргызстане (объем инвестиций — около $30 млн).

В новой роли Торохов будет отвечать за стратегию развития холдинга и интеграцию сервисов в единую экосистему. Для России это также способ укрепить партнерство в рамках ЕАЭС: Кыргызстан остается ключевой площадкой для новых инвестиционных инициатив.

Основатель Central Asia Capital Антон Собин: «Сохранять беспошлинный рынок и развивать сотрудничество в рамках ЕАЭС — крайне важно для нашей страны. Кыргызстан — стратегический взаимовыгодный партнер России, который голосует за нас в международных организациях. Отмечу риск монополизации рынка Китаем или Британией, что может привести к смене рублевой зоны на юань или доллар. С приходом Анатолия Торохова мы усиливаем команду экспертизой, необходимой для достижения лидерства на рынке лизинга».

Отдельно Анатолий Торохов занимает должность заместителя председателя по развитию Лизинговой Ассоциации Кыргызстана. До перехода в Central Asia Capital топ-менеджер занимал руководящие позиции в крупнейших лизинговых компаниях. С 2010 по 2014 гг. Торохов управлял клиентской работой в европейском промышленном холдинге SP Glass (с 2023 г. входит в группу компаний ФСК), затем восемь лет посвятил «Европлану» (в 2024 г. компания провела первое лизинговое IPO в России на 13,1 млрд руб.). В 2021-2024 гг. создал розничный лизинг в «Росбанк Лизинг» (ранее Societe Generale).