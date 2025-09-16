Разделы

Платформа TeamDo стала обладателем сертификата Astra Linux

В 2023 г. TeamDo стартовала с сервиса «Менеджер паролей», но за два года трансформировалась в программный комплекс для коммерческого сегмента. В сентябре 2023 г. платформа была включена в реестр российского ПО (№19256); в октябре 2024 г. получила подтверждение совместимости с «Ред ОС» 8, а в августе 2025 г. ─ стала обладателем сертификата Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители TeamDo.

Разработчики сервиса (ООО «Адекс») протестировали программное обеспечение TeamDo версии 1.2.315 на совместимость и работоспособность с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 обновления 1.7 и 1.8.

Комплект файлов и компонентов ПО TeamDo 1.2.315 прошел проверку по трем параметрам: установка, эксплуатация и удаление, и по каждому из них подтвердил статус «успешно».

«Преимуществом TeamDо всегда были простота, удобство использования и интуитивно понятный интерфейс. Self-hosted версия дает возможность развернуть сервис на предприятии любого масштаба, профиля и даже самозанятому, поскольку не требует специальных знаний и тем более ИТ-службы. При этом задача, под которую предприниматель или компания внедряет платформу, закрывается на 100%», ─ отметил CTO «TeamDo» Вячеслав Крампец.

Сертификат Astra Linux подтвердил, что TeamDo корректно и полноценно функционирует в защищенной среде российского дистрибутива. Эксперты признали ценность платформы в контексте импортозамещения и потенциального использования в госсекторе и корпорациях, где действуют более жесткие регламенты информационной безопасности. На это направлен и фокус разработчиков.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

«Безопасность — для нас приоритет №1, поэтому своим пользователям мы предлагаем максимум ─ от возможности назначить команде разные уровни доступа до выхода из форс-мажора, когда, например, утерян ключ к конфиденциальным данным», — сказал Вячеслав Крампец.

TeamDo имеет два решения (облако/коробку) и 10 степеней базовой защиты: комбинированный алгоритм шифрования AES и RSA с 1024-битным ключом, индивидуальный ключ для команды, 2FA, подтверждение устройств и др. Платформа объединяет четыре независимых инструмента ─ «Пароли», «Инвентарь», «Чек-листы» и «Цифры».

Платформа TeamDo работает на всех операционных системах.

