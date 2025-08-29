Разделы

ПО Кадры ИТ в банках
|

Сбербанк, «Нетология» и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов

Сбербанк и «Нетология» заключили соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве России, Московским авиационным институтом и Уральским федеральным университетом. Стратегическое партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов для ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Вузы и «Нетология» уже реализуют ряд совместных онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования при поддержке Сбера. Это магистратуры и бакалавриаты по направлениям искусственного интеллекта, машинного обучения, информационной безопасности, продуктового маркетинга и аналитики, финансов и анализа данных.

Новое партнерство поможет сделать образовательные программы в ИТ еще более эффективными благодаря экспертизе Сбербанка, ресурсам «Нетологии» и академическому опыту университетов. Стороны будут обмениваться лучшими практиками и воплощать в жизнь совместные проекты.

Артем Соловейчик, старший управляющий директор – директор центра индустрии образования Сбербанка: «Наше стратегическое партнерство направлено на улучшение подготовки ИТ-специалистов через интеграцию программ высшего и дополнительного образования. Совместные инициативы ведущих российских университетов с «Нетологией» при экспертной поддержке «Сбера» уже реализуются в формате онлайн-обучения. Мы продолжим развивать образовательные программы в ИТ, объединяя академические ресурсы вузов, технологические возможности платформы и отраслевой опыт «Сбера». Особое внимание уделим обмену передовыми практиками и перспективным образовательным проектам. Наше сотрудничество открывает новые возможности для профессионального роста в цифровой экономике».

Марианна Снигирева, генеральный директор «Нетологии»: «Вопрос подготовки кадров в ИТ остается одним из самых насущных как для образовательных организаций и бизнесов, так и для экономики в целом. С ростом количества сервисов и цифровизации отраслей потребность в разработчиках, аналитиках, продакт-менеджерах и других ИТ-специалистах только увеличивается. По разным оценкам, нехватка кадров доходит до одного миллиона человек. Особенно острый дефицит работодатели отмечают в опытных специалистах. Мы видим эту потребность, и наше партнёрство нацелено именно на подготовку высококвалифицированных кадров и лидеров, которые смогут занять позиции уровня middle и senior».

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

Екатерина Каменева, проректор по учебной и методической работе Финансового университета при Правительстве России: «Мы активно и взаимовыгодно взаимодействуем и со «Сбером», и с «Нетологией». Но теперь наше сотрудничество выйдет на новый уровень — через синергию двух наших партнеров. Без сомнения, это позволит усилить и содержание, и кадровый состав и повысить качество подготовки на наших партнерских образовательных программах бакалавриата и магистратуры. Считаю, что подписание этого соглашения открывает новые перспективы и к моделям партнерского взаимодействия в целях подготовки высококвалифицированных кадров для экономики России».

Наталья Андрейченко, проректор по развитию магистратуры Уральского федерального университета: «Такое мощное сотрудничество нескольких вузов и ведущих компаний страны поможет совместно подготовить грамотных специалистов в ИТ. Благодаря партнерам мы сможем усилить компетенции как студентов, так и тех слушателей, которые выберут Уральский федеральный университет как место для получения дополнительного профессионального образования. Вместе мы сможем усилить ИТ-отрасль».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Сооснователь Wildberries ушел в «М.Видео - Эльдорадо» возвращать лидерские позиции

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: