В России презентовали новый бренд бытовой техники Trouver

В Москве прошла презентация Trouver. Бренд рассказал о своей экосистеме и уже существующих продуктах, а также представил новые модели, которые в скором времени поступят в продажу.

Экосистема Trouver охватывает все ключевые зоны жилого пространства.

Z60 Ultra Roller Complete

Первый продукт презентации — робот-пылесос Z60 Ultra Roller Complete, оснащенный технологией HydroForce, которая в реальном времени очищает моп и не оставляет повторных загрязнений. Пылесос использует роликовый моп длиной 25,6 см с равномерной подачей воды через 12 форсунок, скребок с охватом 360° собирает грязную воду в процессе уборки, а щетка для ворсования восстанавливает оптимальную форму ролика, что повышает эффективность уборки на 30%.

Мощность всасывания этого робота-пылесоса составляет 28 000 Па. В Z60 Ultra Roller Complete технологии работают в комплексе: когда на пути встречается ковёр, система AutoShield поднимает моп на 14 мм и блокирует ее износостойким щитом, полностью исключая намокание ворса; двигаясь по маршруту, LiftPro Chassis и StepMaster 2.0 позволяют роботу преодолевать препятствия до 11 мм и предотвращать застревание в коврах с ворсом длиной до 8 мм; под мебель устройство заезжает с опущенным датчиком навигации FlexiRise, а в открытых зонах поднимает его для более точного сканирования; система DuoSolution подбирает нужный моющий раствор — для стандартной уборки или устранения запахов, а технология TurboWave DuoBrush предотвращает наматывание волос и шерсти, сохраняя эффективность работы; с MaxiReach робот может выдвигать ролик на 4,3 см, что позволяет очищать углы и плинтусы.

Mobius 60

Второй продукт презентации — Mobius 60 — робот-пылесос со сменными мопами, который автоматически меняет их внутри своей станции. MopSwap Hub — система смены мопов, которая адаптируется под различные типы поверхностей и задачи.

Mobius 60 оснащен тремя типами мопов, каждый из которых выполняет свою функцию. ThermoHold Mop подходит для уборки жирных пятен на кухне и в столовых зонах. Plush Mop создан для более деликатных поверхностей, таких как паркет или мрамор. А HyperClean Mop — это универсальная насадка для ежедневной уборки.

Помимо системы MopSwap Hub с автоматической сменой мопов, Mobius 60 оснащен рядом других функций. Он обладает динамической системой удержания силы всасывания, обеспечивающей стабильную мощность на различных покрытиях, и системой преодоления препятствий StepMaster 2.0 , позволяющей перешагивать через ступени высотой до 8 см..

M50 Ultra

Третий продукт презентации — вертикальный моющий пылесос M50 Ultra. Главный элемент конструкции — первая в мире складная выдвижная ручка: она регулирует рабочую высоту от 120 до 135 см и наклоняется на 180°, позволяя без лишних движений убирать как под низкой мебелью, так и на труднодоступных верхних полках. Модель оснащена двигателем с мощностью всасывания 22 000 Па.

Интегрированная система EdgeCoverage на базе ИИ поддерживает плотное прилегание щетки к стенам и плинтусам, исключая пропуски, а ворсовая роликовая щётка гусеничного типа собирает влагу и очищает швы. Тройная защита предотвращает наматывание волос и шерсти, а автоматическая подача чистящего средства регулирует количество воды и раствора под конкретную задачу. Завершает цикл уборки базовая станция, которая самостоятельно очищает пылесос при 100 °C и позволяет обходиться без обслуживания до 120 дней.

Z60 Ultra Roller Complete, Mobius 60 и M50 ultra были анонсированы на презентации, но в официальную продажу поступят только в IV квартале 2025 г.

Что уже доступно

В сегменте техники для уборки уже есть вертикальные модели пылесосов для разных сценариев: J40 подойдёт для ежедневной уборки квартиры, X4 Pro справится с кухней и коридором, где нужна горячая вода.

Роботы же работают там, где важно автоматизировать процесс: доступны модели E30 Aqua, V50 Ultra Complete и Z50 Ultra.

В категории ухода за собой входят фены Shine 10 и Flip 10, а также стайлер Master 10. Также уже доступны к покупке зубные щетки Fresh Pro и Fresh. Fresh Pro использует систему SweepDrive с комбинацией пульсации, а Fresh – технологию 3DClean, обеспечивающую 360-градусную чистку.

В сегменте устройств для питомцев бренд уже начал продавать умную автокормушку PF10 Pro, питьевой фонтан WF20 Pro и набор для груминга G1 Pro.

В направлении кухонной техники представлены кофемашина Virtuoso 10 Pro, блендер SJ10 Slow Juicer и аэрогрили AeroChef FD10/20 Pro.