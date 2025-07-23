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«Яндекс» масштабировал рекламную платформу «Городских сервисов Яндекса»

«Яндекс» масштабировал рекламную платформу «Городских сервисов Яндекса». Теперь рекламные возможности «Яндекс Go», «Еды» и «Деливери», «Лавки» и «Маркета» объединились под брендом UrbanAds. Через платформу бизнес может одновременно размещать рекламу во всех «Городских сервисах Яндекса». Рекламодателям стали доступны кросс-сервисные спецпроекты, новые форматы в едином кабинете и расширенные инструменты для аналитики и офлайн-инвентарь «Такси» и «Драйва». Впервые появится возможность запускать рекламные кампании в «Яндекс Доставке». Об этом CNews сообщили представители «Городских сервисов Яндекса».

«Яндекс UrbanAds» — платформа на рынке Retail Media, которая позволяет интегрировать рекламу сразу во множество повседневных сценариев пользователя. Например, при выборе товаров на маркетплейсе, заказе такси или готовой еды. Инструменты платформы открывают доступ к аудитории 94 млн пользователей в месяц.

Благодаря масштабированию платформы у рекламодателей впервые появилась возможность запускать специальные проекты одной кампанией сразу во всех «Городских сервисах Яндекса». Такие проекты разрабатываются под индивидуальные задачи бренда, а единая идея адаптируется под формат каждого из сервисов. Также рекламодателям стал доступен офлайн-инвентарь: оклейка корпуса машин «Такси» и «Драйва», размещение на коробах на крыше «Такси» и брендирование роботов-доставщиков.

Кабинет для управления медийной рекламой стал более функциональным. Добавились новые инструменты — click-out реклама в «Лавке», «Еде» и «Деливери», видеобаннер в супераппе Go, пуши и поп-апы в «Маркете». Также можно настроить таргетинг и показывать рекламу пользователям разных тарифов в «Такси» — «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima. В ближайшее время появится возможность запускать кампании в «Яндекс Доставке» – рекламодателям станет доступен для размещения баннер на треккинге.

Эффективность кампании позволит оценить расширенная аналитика. В отчетах доступна статистика по охватам, количеству кликов и частоте показа на пользователя. Рекламодателям также стала доступна аналитика по заказам — теперь можно посмотреть, как отработала кросс-сервисная кампания в каждом из городских сервисов. Для оценки эффективности видеобаннеров есть метрика VTR (процентное соотношение досмотров ролика к его просмотрам), статистика по просмотрам, включениям и выключениям звука.

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Цифровизация

При запуске крупных кампаний рекламодатели могут получить расширенный отчет. В зависимости от задач, бренд может оценить Brand Lift (динамика восприятия бренда), Visit Lift (динамика посещаемости сайта рекламодателя), Sales Lift (вклад рекламы в продажи по всем каналам) и Search Lift (динамика интереса к продукту из поиска).

Для реализации нестандартных кампаний рекламодатель может обратиться к персональному менеджеру.

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