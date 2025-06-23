Разделы

Безопасность
|

F6 представила исследование атак киберпреступной группы room155

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, опубликовала исследование активности группы room155, известной также как DarkGaboon и Vengeful Wolf.

Киберпреступную группу, отслеживаемую департаментом киберразведки компании F6 по имени room155, известную также как DarkGaboon и Vengeful Wolf, публично впервые описали в 2025 г. специалисты Positive Technologies. Коллеги выяснили, что злоумышленники совершали атаки на российские компании как минимум с мая 2023 г.

Итоги исследования room155, которое аналитики F6 провели на основе данных, полученных из решения F6 MXDR, позволили: увеличить ретроспективу активности группы как минимум до декабря 2022 г.; получить данные по целевым отраслям, которые атаковали злоумышленники; раскрыть информацию об инструментах, которые ранее не указывались исследователями как использующиеся группой; описать атаки room155 в мае-июне 2025 года и связанные индикаторы компрометации.

Злоумышленники рассылают фишинговые письма с вредоносным архивом во вложении. В архиве – вредоносное программное обеспечение (ВПО) и документ-приманка, загруженный с легитимных российских ресурсов, связанных с финансовой тематикой. В публично известных случаях в письмах распространялся либо Revenge RAT, либо XWorm. В ходе исследований мы выявили и другие образцы ВПО в арсенале атакующих: Stealerium, DarkTrack, DCRat, AveMaria RAT, VenomRAT. Образцы различных семейств ВПО были обнаружены на одних и тех же устройствах, а также использовали одни и те же домены в качестве управляющих серверов. Злоумышленники подписывают ВПО поддельными сертификатами X.509, а в названиях исполняемых файлов, тем писем и названий вложений используют омоглифы (графически одинаковые или похожие знаки, имеющие разное значение).

CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России
кадры

Основные цели room155, по итогам анализа вредоносных рассылок – финансовые организации (51%). Далее в списке – компании сферы транспорта (16%), ритейла (10%), промышленности и логистики (по 7%), строительства и ЖКХ (3%), медицины, туризма и IT (по 2%).

Почему группа называется room155? Сочетание “room155” злоумышленники использовали для регистрации аккаунтов почтовых сервисов, которые указывали для связи с жертвами, а позднее зарегистрировали свой домен, содержащий эту же строку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Украинские хакеры стали в полтора раза чаще использовать ИИ для атак на россиян

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще