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Группа ДОМ.РФ и Positive Technologies объединят усилия в сфере кибербезопасности

Группа ДОМ.РФ и Positive Technologies заключили соглашение о партнерстве, направленное на развитие рынка отечественного программного обеспечения и на импортозамещение банковских продуктов в сфере кибербезопасности. Подписание прошло в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days. Документ предусматривает сотрудничество в области информационной безопасности и развития технологической независимости российских компаний.

«Группа ДОМ.РФ особое внимание уделяет безопасности своей масштабной инфраструктуры, опираясь на российские решения. Для этого мы в том числе развиваем партнерства с крупнейшими российскими производителями, что особенно важно в условиях импортозамещения в финансовом секторе. Такое взаимодействие позволит развивать отечественные продукты, совершенствуя их и дорабатывая под нужды отрасли», – прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Группа ДОМ.РФ планирует реализовать масштабные проекты в сфере информационной безопасности и внедрения российских средств защиты информации.

«Кибербезопасность сегодня – это не только вопрос защиты данных, но и основа доверия клиентов и бесперебойного функционирования всех цифровых сервисов. Работа по предотвращению кибер-атак требует гибких и технологичных решений. Партнерство с Positive Technologies дает нам возможность не только усилить ИБ-контур банка, но и внести вклад в развитие отечественной ИБ-инфраструктуры, что особенно важно в текущих условиях», – отметил вице-президент по информационной безопасности Банка ДОМ.РФ Дмитрий Никишов.

В группе ДОМ.РФ для обеспечения безопасности уже используется продукция российского разработчика.

«Современные информационные системы сложны, а методы киберпреступников постоянно меняются. Чтобы защитить бизнес от критических угроз, нужно действовать комплексно: укреплять IT-системы, проводить независимую оценку безопасности и регулярно обучать сотрудников. Я уверен, что опыт Positive Technologies в создании эффективной и прозрачной кибербезопасности поможет нашим новым партнерам укрепить свои позиции на рынке», — отметил заместитель генерального директора Positive Technologies по развитию бизнеса Борис Симис.

По данным Positive Technologies, финансовая отрасль входит в топ-5 самых атакуемых хакерами. Чаще всего кибератаки приводят к утечке данных (в 80% случаев в 2024 году), а также к одному из самых опасных для отрасли последствий — нарушению основной деятельности (16%).

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