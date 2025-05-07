«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 брендов настольных ПК в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги продаж настольных персональных компьютеров в России за I квартал 2025 г. За три месяца 2025 г. россияне приобрели около 750 тыс. настольных ПК на общую сумму 15,9 млрд руб. Средняя стоимость одного устройства составила 21,1 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Стационарные ПК остаются важной частью экосистемы цифровых устройств. Мы наблюдаем устойчивый спрос как на доступные решения без бренда, так и на модели под собственными торговыми марками ритейлеров, которые позволяют предложить покупателям сбалансированные конфигурации под разные задачи. Одновременно с этим растет интерес к более производительным устройствам — особенно со стороны геймеров, ИТ-специалистов и малого бизнеса».

Лидером по объему продаж в штучном выражении остаются устройства без бренда (Unbranded) — благодаря доступной цене и универсальности они активно используются для повседневных задач в домашних и офисных условиях. Второе место занимает российский бренд ICL, предлагающий решения для образовательных и корпоративных нужд. В тройку также вошел Apple с моделью Mac Mini. Четвертую строчку занял отечественный бренд iRU, ориентированный на сегмент B2B и госзаказчиков. Замыкает пятерку Acer.

В денежном выражении также лидируют Unbranded и Tradebrand. На третьем месте находится российский бренд iRU. Бренды MSI и Acer замыкают топ-5.