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Более 50 регионов России получили собственные витрины на Wildberries

Объединенная компания Wildberries и Russ расширила раздел «Сделано в России» на маркетплейсе до 57 витрин российских регионов. 7 мая 2025 г. на сайте и в приложении Wildberries появились подразделы для предпринимателей из Белгородской, Курганской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской и Тюменской областей, а также из Республики Адыгея. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Специальные витрины, на которых собраны товары от региональных производителей, помогут пользователям с легкостью сориентироваться в ассортименте, выбрать продукцию, созданную местным бизнесом, и открыть новые локальные бренды.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам и повысить продажи. Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции.

Подборки товаров производителей для региональных витрин на Wildberries собраны совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».

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