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Компании IBS и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве

IBS и «Диасофт» заключили партнерское соглашение, которое позволит ускорить цифровую трансформацию клиентов и партнеров компаний, обеспечит надежность эксплуатации ИТ-решений и полную совместимость с российским системным и аппаратным обеспечением.

Партнеры предложат бизнесу широкий набор ИТ-решений, разработанных компанией «Диасофт». Среди них российская система управления ресурсами предприятий Digital Q.ERP, импортонезависимая СУБД Digital Q.DataBase, low-code платформы Digital Q.BPM, Digital Q.Sensor, Digital Q.DataFlows, Digital Q.Integration. Все решения могут быть развернуты на российском программно-аппаратном стеке.

В партнерстве компания «Диасофт» выступает в роли вендора, IBS берет на себя сервисное обслуживание ее решений на корпоративном рынке.

Андрей Кельманзон, управляющий партнер сегмента «Аутсорсинг и сервисы» IBS: «Партнерское взаимодействие поможет нам создать компетенции по поддержке ИТ-решений одного из лидеров рынка корпоративного программного обеспечения и совместно обеспечивать технологическую независимость российских предприятий критической инфраструктуры. Развитая партнерская сеть «Диасофт» способствует укреплению позиций ИТ-решений компании на рынке и повышает уровень доверия со стороны заказчиков».

«Сотрудничество с группой компаний IBS позволит более эффективно внедрять наши решения благодаря совместным усилиям, а также расширит возможности импортозамещения и модернизации корпоративных систем для клиентов IBS», — отметил Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».

IBS — ключевой бизнес- и технологический партнер лидеров российской экономики. За более чем 30-летнюю историю компании удалось развить богатую отраслевую экспертизу и реализовать свыше 16 тыс. проектов.

«Диасофт» за 34 года накопила обширный опыт разработки, внедрения и сопровождения ИТ-систем. Ежегодно компания реализует более 250 уникальных ИТ-проектов. Клиентами «Диасофт» являются более 150 организаций из различных сфер экономики, в том числе более половины банков из списка топ-100.

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