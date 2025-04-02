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Новые правила для интернет-рекламы поднимут цены на продвижение

С 1 апреля в России начало действовать новое налоговое правило, согласно которому интернет-реклама в большинстве случаев будет облагаться 3-процентным сбором. СЕО агентства RTA Михаил Белобородов рассказывает, как нововведение отразится на отрасли и ценах на услуги посредников.

Минцифры продолжает развивать регулирование рекламы и сопутствующих услуг в интернет-пространстве. Вслед за введением обязательной маркировки рекламных сообщений, ведомство разработало новое правило, согласно которому любое подобное размещение потребует ежеквартальной выплаты 3% от стоимости оказанных рекламных услуг. Исключения в новом законе сделаны для телеканалов, информагентств, радиостанций, а также некоторых других СМИ, в том числе — крупнотиражных газет и журналов.

Схема сбора нового налога предполагает, что задействованные в процессе компании и физлица будут перечислять эту сумму в адрес Роскомнадзора не позднее 5 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала. В категорию тех, кто обязан совершать выплаты, попадают блогеры, владельцы интернет-сайтов, рекламные платформы вроде Яндекс.Директ и VK Реклама, а также различные посредники и агентства, которые помогают распространять коммерческие информационные сообщения. Это касается и иностранных площадок для размещения.

Участники рекламного рынка опасаются, что новый механизм налогообложения внесет в рынок временную неразбериху, особенно в части определения структуры платежей. Например, в типичной для отрасли схеме, когда рекламодатель обращается за помощью к профильному агентству, которое, в свою очередь, работает с рекламной сетью и площадкой для размещения. Если применять 3-процентный налог на каждую коммерческую сделку внутри стандартного бизнес-процесса, совокупный размер выплаты может вырасти вплоть до 12%.

Такая перспектива вынуждает рекламную отрасль закладывать предстоящие выплаты в стоимость своих услуг — по аналогии с НДС. Также компании опасаются увеличения бюрократической нагрузки, так как многим пока не ясно, как будет выстроен процесс подачи отчетности — в том числе определения налоговой базы, попадающей под новые выплаты в адрес Роскомнадзора.

Повышение цен на рекламные услуги, о котором уже объявили некоторые рекламораспространители, в первую очередь, оказывает влияние на возможности компаний из сектора МСП для размещения информации о себе и своих продуктах в медиапространстве. В этом смысле они становятся в более уязвимую позицию по отношению к крупному бизнесу, чьи маркетинговые бюджеты существенно превышают возможности малого и среднего бизнеса для оплаты рекламного продвижения. Это, в свою очередь, вносит риск перехода рекламных отчислений небольших компаний в серую зону.

Несмотря на то, что новые правила позволят поддержать технологическое развитие российских компаний, механизм должен стать более прозрачным и учитывать интересы МСП. В этом отношении существует множество вариантов: от автоматизации процедуры назначения и выплаты необходимых сумм до введения прогрессивной шкалы в зависимости от объемов размещаемой рекламы и количества задействованных посредников.

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