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«Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для преподавателей

«Яндекс Образование» запускает бесплатные образовательные инструменты на основе модели семейства YandexGPT, которые помогут учителям и преподавателям готовить обучающие материалы, быстрее оценивать знания студентов и проверять, использовали ли они нейросети при написании работ. Эти инструменты дополнят линейку ИИ-решений «Яндекса» для образования. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инструмент «Нейроквизы» позволяет создавать проверочные тесты за несколько минут. Достаточно загрузить на платформу учебные материалы, и нейросеть сгенерирует вопросы и варианты ответов, включая верные и неверные. Это упрощает процесс оценки знаний и освобождает время учителя для других задач.

Для проверки эссе, рефератов и других письменных работ в «Яндекс Образовании» разработали «Нейродетектор». Он анализирует текст и позволяет определить степень его уникальности — написан ли он человеком или нейросетью.

Инструмент подсвечивает работы, которые с высокой вероятностью могли быть сгенерированы ИИ, и позволяет выявить студентов, которые чрезмерно полагаются на ИИ при выполнении заданий. При этом выводы «Нейродетектора» выступают только в качестве рекомендации для преподавателя, указывая на работы, которые требуют особого внимания. Оба ИИ-помощника доступны в личном кабинете на сайте «Яндекс Образования».

Третий инструмент — ИИ-помощник для учителей информатики в «Яндекс Учебнике». Он поможет составить план урока и подобрать индивидуальные практические задания разного уровня сложности под каждого ребенка. Сервис подскажет учителю, как объяснить термины и абстрактные понятия простыми словами, чтобы ученикам было легче усвоить новую тему. Он также пригодится при проверке домашних заданий: проанализирует код ученика, укажет на ошибки и разберет решение. Инструмент и готовые промты для общения с ИИ-ассистентом доступны в чате личного кабинета учителя.

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С 2023 г. «Яндекс» разрабатывает образовательные продукты и решения на базе нейросетей. Так, в «Яндекс Учебнике» уже доступны решения с ИИ-помощником: по математике для 5-8 классов и для подготовки к ЕГЭ по информатике. Студенты «Яндекс Практикума» могут обратиться к нейросети за кратким пересказом материала или за помощью в работе над ошибками.

В 2024 г. совместно с НИУ ВШЭ был запущен пилотный проект по использованию YandexGPT в написании дипломных работ: студенты впервые применили нейросеть для решения заранее определенного ряда задач, на которые обычно уходит много времени. В 2025 г. к проекту присоединятся новые университеты и большее количество студентов. Кроме того, в декабре 2024 г. «Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровне.

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