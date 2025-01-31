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В Нижегородской области вырос спрос на онлайн-мероприятия почти в три раза

ПАО «МТС» проанализировала спрос на отечественные решения для бизнес-коммуникаций в Нижегородской области в 2024 г. За год компании Нижегородской области стали проводить почти в три раза больше деловых встреч и вебинаров с помощью платформы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители МТС.

По информации аналитиков «МТС Линк», в 2024 г. сервисы онлайн-коммуникаций наиболее часто использовались образовательными учреждениями Нижегородской области, включая университеты, колледжи, частные и государственные школы. Помимо этого, среди активных пользователей были общественные организации, медицинские учреждения, предприятия из сферы информационных технологий и промышленности, а также компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли.

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Нижегородские организации применяли платформу для бизнес-коммуникаций, проводя дистанционные встречи, вебинары и онлайн-курсы. Большинство рабочих созвонов назначалось на 11:00. Пользователи часто обращались к возможностям искусственного интеллекта. Наиболее популярным стало использование функции замены или размытия фона — ею воспользовались около половины участников. На втором месте оказалась автоматическая расшифровка речи (22%), а на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект использовался для развлечений, таких как примерка масок или цифровых аватаров. Еще 5% пользователей оценили возможности ИИ для экономии времени, используя функции подведения итогов встреч и создания видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«Современные платформы для бизнес-коммуникаций значительно упрощают рабочие процессы и повышают их эффективность, делая общение между коллегами и партнерами более продуктивным и удобным. Одна из ключевых функций таких платформ — это возможность изменять фон, использовать маски и шумоподавление. Это делает общение более комфортным и позволяет сосредоточиться на содержании. Кроме того, платформы предлагают функцию создания кратких итогов встреч. Это позволяет участникам быстро зафиксировать основные моменты обсуждения и использовать их в дальнейшем для подготовки отчетов или презентаций», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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