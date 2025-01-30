Появился новый релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 17

Компания Postgres Professional объявила о выходе Postgres Pro Enterprise 17. Это главный ежегодный релиз флагманской редакции СУБД Postgres Pro для высоконагруженных систем, который включает все возможности предыдущей мажорной версии СУБД Postgres Pro Enterprise 16, выпущенных осенью Open Source СУБД PostgreSQL 17 и 17.2, а также большой ряд новых разработок.

Среди главных новинок — интегрированное в ядро расширение Proxima, которое сочетает в себе функции пулера и прокси; новые возможности управления очередями сообщений; инструменты оптимизации запросов; усиленные средства обеспечения безопасности и функции интеллектуального хранения данных. Все они призваны значительно повысить производительность, удобство и надежность СУБД.

В числе новых функций СУБД Postgres Pro Enterprise 17:

• Расширение Proxima. Новое расширение Proxima объединяет функциональность прокси-сервера и управления пулом соединений. Функциональность прокси-сервера позволяет Proxima стать единой точкой клиентских подключений и перенаправляет запросы на ведущий сервер или лидер BiHA-кластера. Благодаря управлению пулом соединений, Proxima позволяет оптимизировать потребление системных ресурсов при больших нагрузках.

• Управление очередями в базе данных. Новое расширение pgpro_queue позволяет управлять очередями сообщений непосредственно в базе данных. С помощью pgpro_queue можно создавать очереди, добавлять в них сообщения и эффективно обрабатывать их, обеспечивая целостность и надёжность данных.

• Управление жизненным циклом информации. Новое расширение pgpro_ilm позволяет переносить редко используемые отношения в более дешёвое хранилище по аналогии с функцией управления жизненным циклом информации (information lifecycle management, ILM) в Oracle. На данный момент расширение позволяет перемещать обычные таблицы и секции секционированных таблиц.

• Управление множественными планами выполнения SQL-запроса. Расширение pgpro_multiplan позволяет пользователям сохранять несколько планов одного запроса с выбором наиболее оптимального для входящих параметров. Модуль приносит привычное управление планами запросов (Baselines и SQL Plan Management) в мир Postgres, заменяя sr_plan (признано устаревшим). В числе прочего, расширение позволит пользователям «1С» фиксировать шаблонный план для запроса, содержащего динамические имена таблиц.

• Адаптивное выполнение запросов. Встроенный компонент AQE (Adaptive Query Execution) позволяет «на лету» отправлять запрос на новое планирование и выполнение, если срабатывает заданный триггер: максимальное время выполнения, ошибка планировщика или переполнение памяти бекенда. AQE поддерживает запросы по расширенному протоколу, что дает возможность использовать его совместно с «1С».

• Автономная адаптивная оптимизация. В составе Enterprise поставляется модуль AQO Enterprise, в котором впервые реализована полностью автоматическая адаптивная оптимизация. Будучи включенным, модуль постоянно обучается на всем массиве выполняемых запросов, корректирует ошибки планировщика и не требует обслуживания.

• Улучшенное управление секционированными таблицами. В команду ALTER TABLE добавлены две подкоманды: SPLIT PARTITION разделяет одну секцию на несколько, а MERGE PARTITIONS объединяет несколько секций в одну. Кроме того, с помощью расширения pgpro_autopart, пользователи смогут создавать секции динамически, то есть производить автоматическое секционирование при добавлении или изменении данных в таблице.

• Поиск неиспользуемых привилегий. Новое расширение pgpro_usage предоставляет статистику использования таблиц и вызовов функций отдельно по каждому пользователю. На основе этой информации строится отчёт о том, какие из выданных привилегий эти пользователи используют, а какие потенциально являются лишними.

Кроме того, обновлен ряд расширений и модулей:

• Встроенный отказоустойчивый кластер BiHA: расширен перечень событий для вызова пользовательских SQL-функций (callbacks), добавлена роль biha_callbacks_user.

• Синхронный кластер multimaster: ускорено применение транзакций на отстающем узле в режиме catchup, при котором узел сокращает отставание от узлов кластера.

• Работа CFS: повышена надежность Garbage Collector, внедрены механизмы, гарантирующие, что рабочие процессы CFS будут перезапущены в случае сбоя.

Полный список обновлений и подробное описание новых функций Postgres Pro Enterprise можно увидеть в замечания к выпускам 17.2.1 и 17.2.2.