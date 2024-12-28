Получить меры поддержки бизнеса теперь можно при помощи сервиса «Жизненная ситуация» на «Госуслугах»

На портале «Госуслуг» запущен сервис «Жизненная ситуация», который помогает получить меры поддержки для развития бизнеса. Сервис позволяет в среднем почти в два раза сократить сроки получения мер поддержки с 22 до 12 дней.

Особенность сервисов «Жизненные ситуации» – услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах оказываются комплексно и находятся в одном месте, на портале госуслуг.

Курирует реализацию федерального проекта «Государство для людей», в рамках которого запущены сервисы «Жизненные ситуации» заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Новый сервис «жизненная ситуация» для получения мер поддержки бизнеса позволяет получить все меры поддержки любого вида бизнеса и обратиться за ними без заполнения лишних документов и визитов в ведомства. А время, которое предприниматели сэкономят на оформлении бумаг – можно посвятить как развитию бизнеса, так и обучению, подобрать которое тоже можно при помощи сервиса», – сказал Дмитрий Григоренко.

Сервис помогает оформить: финансовые меры поддержки, такие как субсидии, гранты, льготные кредиты; социальные заказы на оказание государственных и муниципальных услуг; нефинансовые меры поддержки, такие как обучение и консультации.

При помощи сервиса можно также: проактивно получать рекомендации актуальных мер поддержки для бизнеса по параметрам, указанным в личном кабинете предпринимателя, организации; оформить подписку на уведомления о появлении новых мер поддержки для развития бизнеса по интересующим видам деятельности; осуществлять поиск и сравнение мер поддержки для развития бизнеса; перейти к площадке, на которой можно подать документы на получение мер поддержки (например, портал Минфина России или цифровую платформу МСП.РФ); воспользоваться сервисами по досудебному обжалованию в случае несогласия с решением контрольных органов; воспользоваться сервисом от ФНС России по созданию бизнеса; получить информацию о возможностях использования всех сервисов, которые предоставляются в центрах поддержки бизнеса «Мой бизнес» и на Цифровой платформе МСП.РФ.

На сегодняшний день сервисами «Жизненные ситуации» воспользовались более 1,5 млн человек.

Федеральный проект «Государство для людей» входит в число Стратегических инициатив социально экономического развития России. Он реализуется на федеральном и региональном уровнях с 2021 г.