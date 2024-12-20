«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024

Кадровый голод, рынок соискателя, удержание, адаптация, HR-аналитика, ИИ, кросс-функциональность и немножко HR-тарологии. Каким был 2024 г. в HR — проанализировл сервис по поиску работы SuperJob. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Главным HR-словом/словосочетанием года четыре из 10 рекрутеров выбрали «кадровый голод» (нет, не HR-таролог, — у него всего 3% голосов).

Темпы прироста зарплатных предложений работодателей в кадровой сфере ускорились, если в декабре 2023 г. фиксировалось увеличение на 6,5% за год, то сейчас — на 12,9% (Москва, декабрь 2024 к декабрю 2023).

Восемь из 10 компаний функционируют в условиях дефицита персонала. Наиболее востребованные в 2024 г. категории персонала — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтехники, линейные сотрудники в ритейле, складской персонал и курьеры.

Вакансий на 10% больше по сравнению с 2023 г. А если вспомнить, что в 2023 г. число вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022 г., то получается, что за два года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза. Темп прироста количества резюме ниже кадровых потребностей рынка. Персонала по-прежнему не хватает.

Средний срок закрытия управленческой вакансии — 34 дня, вакансии квалифицированного рабочего — 33 дня, линейного специалиста — 31 день. В общей сложности за два года длительность подбора на среднестатистическую рабочую специальности выросла на 74%: с 19 до 33 дней.

Чаще всего в кадровые бюджеты на следующий год закладывают расходы на рекрутинг (81% от общего числа компаний, имеющих HR-бюджет на 2025 год). Причем три из четырех работодателей планируют увеличение затрат на рекрутинг в следующем году. Второй год подряд компаний, которые будут снижать финансирование рекрутинга, не набралось и 1%.

На втором месте по популярности такая статья бюджета как расходы на обучение и адаптацию персонала — есть у двух из трех компаний (максимальное количество за последние шесть лет).

О перекосах на местах — так называемых, «красных флагах» — рассказывают 37% рекрутеров.

Где резервы, если улучшения демографической ситуации в ближайшие годы не предвидится? Как действуют работодатели, которые сориентировались в текущей ситуации быстрее других: отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу.

Если 11 лет назад об удержании персонала чаще всего говорили в контексте ключевых сотрудников, ценных и «узких» специалистов, то сегодня становится все больше компаний, которые удерживают от увольнения буквально всех и каждого (12% в 2011 году и 25% сегодня).

HR-менеджмент и подход к удержанию становится все более человеконцентричным. Работники — главная ценность в любой организации.