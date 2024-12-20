ДОМ.РФ представил возможности экспорта строительной и технологической экспертизы в Узбекистан

Власти и застройщики Узбекистана готовы реализовать совместно с ДОМ.РФ пилотный проект по применению эскроу-счетов и заинтересованы в экспорте цифровых продуктов. Об этом стало известно по итогам визита представителей госкомпании в Узбекистан 19-20 декабря 2024 года.

Специалисты ДОМ.РФ посетили открытие первого пилотного центра «Точка притяжения» на базе технопарка INNO в Ташкенте, а также провели встречи с рядом застройщиков, коллегами из Минстроя и Минцифры Узбекистана.

«Коллеги проявили большой интерес к разработке цифровых сервисов для государства и застройщиков. Одно из потенциальных направлений – тиражирование опыта ДОМ.РФ в технологиях информационного моделирования и внедрение в деятельность девелоперов Узбекистана решения «Цифровой контроль строительства» для работы с ТИМ-моделями. Также мы договорились организовать обмен опытом по образовательным проектам для повышения кадрового потенциала страны: готовы поставить в партнёрские вузы Узбекистана наш софт для обучения студентов информационному моделированию и работе с цифровыми моделями», – рассказал и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов.

«Цифровой контроль строительства» (ЦКС) — это программное обеспечение, созданное ДОМ.РФ для управления строительными проектами, работы с документами и информационными моделями. Оно позволяет застройщику получать качественные и достоверные исходные данные об объекте строительства, без которых невозможно управление процессами. Девелоперы с помощью ЦКС могут контролировать актуальность документации по проекту и соответствие полученной трёхмерной модели заданию на проектирование.

Также в ходе рабочих встреч обсуждалась возможность проведения эксперимента по внедрению счетов эскроу в Узбекистане. Пилотный проект может быть реализован в Сергелийском районе Ташкента – крупнейшем в столице, где активно развивается новое жилищное строительство.

«Устойчивость российского строительного сектора сформирована при активном участии ДОМ.РФ, который выступал драйвером основных изменений – от развития ипотеки и перехода на проектное финансирование до формирования цивилизованного рынка арендного жилья и внедрения стандартов «зелёного» строительства. Наша экспертиза способна помочь республике совершить качественных скачок в стройке, и по итогам визита мы зафиксировали интерес коллег к экспорту наших решений», – прокомментировала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.