«Авито Работа»: подборка необычных сезонных вакансии в России

Эксперты «Авито Работы» изучили вакансии, размещенные на платформе, и выявили несколько необычных сезонных предложений о работе по всей России. В список зимних вакансий вошли упаковщик шоколадных изделий, аниматор на новогодние праздники, продавец живых елок, инструктор ледового катка, механик канатной дороги и специалист по заточке коньков. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В Белгороде упаковщику шоколадных изделий готовы готовы предложить зарплату до 50 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Компания рассмотрит трудолюбивого кандидата без опыта, способного быстро и качественно выполнять рабочие задачи. В мастерской специалист будет раскладывать по коробкам готовые шоколадные конфеты. В числе преимуществ компании работодатель отметил сплоченный и дружный коллектив.

Аниматорам в образах Деда Мороза или Снегурочки в Уфе готовы платить до 125 тыс. руб. в месяц с возможностью работы в формате частичной занятости. В обязанности сотрудника будет входить проведение новогодних мероприятий для детей. От кандидата требуется умение общаться с малышами, а также энергичность и способность создавать праздничную атмосферу для гостей. Работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта: их обучат необходимым навыкам и обеспечат профессиональное развитие.

В преддверии Нового года столичная компания ищет временного сотрудника для продажи живых елок с заработной платой от 80 тыс. руб. в месяц. Прибыль специалиста включает проценты от продаж. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта — в его обязанности войдет работа с кассовым аппаратом, коммуникация с потенциальными покупателями, а также упаковка деревьев. Преимуществом соискателя станет хорошая физическая подготовка и опыт работы в продажах. Компания обучит специалиста недостающим навыкам и предоставит теплую рабочую униформу.

Инструктор ледового катка в Новороссийске может рассчитывать на зарплату от 60 тыс. руб. в месяц при сменном графике. Основное условие для трудоустройства — кандидат должен уметь хорошо кататься на коньках. В обязанности работника будет входить инструктаж посетителей кaтка тeхнике бeзoпаcнoсти и пpaвилaм пoвeдeния на льду, информирование гостей об услугах катка, а также проведение индивидуальных занятий. Работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта — их обеспечат специалиста питанием на смене, служебным транспортом, дополнительными бонусами к концу года, а также корпоративными скидками в компании.

В горнолыжный комплекс «Люскус парк» требуется механик канатной дороги с заработной платой от 35 тыс. руб. в месяц при сменном графике. В задачи сотрудника будет входить ремонт и обслуживание канатных дорог, оборудования, техники. Компания рассмотрит кандидата без опыта: работодатель готов обучить специалиста необходимым навыкам, а также предоставить транспорт до места работы.

Мастеру по заточке коньков в Екатеринбурге готовы платить до 65 тыс. руб. в месяц. Компания обратит внимание на ответственного и аккуратного кандидата, который умеет обpащаться с pучным, электро- и бензoинcтрумeнтов. Наличие опыта необязательно — работодатель обучит специалиста необходимым навыкам, а также предоставит униформу.