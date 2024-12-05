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ARQA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ARQA Technologies, независимый разработчик технологических решений для финансовых рынков, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard с программными продуктами QUIK (версии СУБД 13, 14, 15 и 16) и QORT (версии СУБД 14 и 15). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Продукты компании ARQA Technologies QUIK и QORT являются коробочными решениями для автоматизации операций банков, брокерских и инвестиционных компаний. Фронт-офисная система QUIK предназначена для совершения операций на финансовых рынках, брокерского обслуживания и организации биржевой торговли. Линейка решения на базе платформы QORT с полной поддержкой СУБД Postgres Pro представляет собой бэк-офис брокера backQORT и депозитарий брокера depoQORT. ПО компании включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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Цифровизация

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Владимир Курляндчик, директор по развитию бизнеса ARQA Technologies: «Последние годы ARQA Technologies делает серьезный акцент на внедрении нового отечественного системного стека в свое программное обеспечение. И на сегодняшний день практически во всех наших продуктах линеек QUIK и QORT полностью поддержана работа с СУБД Postgres Pro. Мы благодарны компании Postgres Professional за активное участие и оперативные консультации в рамках процесса адаптации наших продуктов к работе с новой СУБД и уверены в продолжении нашего продуктивного партнерского диалога».

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