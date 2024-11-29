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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на мониторы на 18% за 9 месяцев 2024

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж мониторов на рынке России за девять месяцев 2024 г. Всего за указанный период потребители приобрели 2,1 млн мониторов на общую сумму 33 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По сравнению с 2023 г. рынок мониторов вырос на 18% в денежном выражении и на 15% в штучном. При этом игровые мониторы занимают около 43% от всего рынка. За период девяти месяцев 2024 г. спрос на них вырос на 22% в деньгах и на 28% в штуках. В топ самых популярных моделей входят мониторы Xiaomi G24i и Xiaomi G27i.

Менеджер товарной категории «Мониторы» группы «М.Видео-Эльдорадо» Илья Атаджанян: «Каждый выбирает монитор исходя из тех потребностей, которые ему нужны. Для игрового монитора важны такие параметры, как частота обновления экрана, тип матрицы и разрешение экрана. Нужно выбирать монитор исходя из возможностей компьютера. Если пользователь предпочитает играть в шутеры, где важна скорость реакции, то оптимальная диагональ монитора – от 23,8 до 24,5 дюймов. Что касается разрешения, то можно выбрать вариант с Full HD и высокой частотой обновления экрана. Также очень важный параметр – время отклика монитора. Для одиночных или нетребовательных к реакции игр больше важна цветопередача, контрастность плюс цветовые охваты, тип самой матрицы, более высокое разрешение экрана (QHD | UHD)».

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Безопасность

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