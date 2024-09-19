Желающих открыть свой бизнес становится меньше

Желающих открыть свое дело стало меньше: только каждый четвертый россиянин хотел бы заняться предпринимательской деятельностью. Главные причины нежелания заниматься предпринимательством — отсутствие стартового капитала и недостаток знаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны, не занимающиеся в настоящий момент предпринимательской деятельностью. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

24% россиян хотели бы открыть свой бизнес, 29% не рассматривают такую возможность. Основными преградами для открытия собственного дела, по словам респондентов, являются отсутствие стартового капитала (так ответил каждый пятый), недостаток знаний и низкая заинтересованность (по 14%). Каждый одиннадцатый указал, что предпочтет работу по найму, еще столько же отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма.

Мужчины чаще женщин рассказывали, что хотели бы иметь свое дело (27% против 20% соответственно).

Заинтересованность в открытии бизнеса выше у более молодых граждан: среди респондентов до 34 лет таких 29%, а среди тех, кому более 45 лет, — 15%.

Чем выше доход, тем чаще граждане рассматривают возможность стать предпринимателем: 28% опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. хотят открыть свое дело, а среди тех, кто получает меньше, — только каждый пятый.

Количество желающих иметь свой бизнес уменьшается — по сравнению с 2023 г. заинтересованных в предпринимательской деятельности стало на 5 п.п. меньше, а по сравнению с 2021 г. — на 12 п.п. Впрочем, однозначно отрицательных ответов тоже меньше, зато как никогда много затруднившихся с ответом (47%): изменившиеся экономические условия сулят и новые возможности, и высокие риски.

Среди представителей распространенных профессиональных групп в открытии своего дела чаще заинтересованы маркетологи (каждый второй), юристы (35%), снабженцы (30%), логисты, менеджеры по продажам, инженерно-технические работники и администраторы (по 27%). Менее остальных заинтересованы в подобной деятельности водители, охранники и медицинские сестры.

Наиболее популярные сферы для предпринимательства у респондентов, которые рассматривают возможность открыть свое дело, — торговля, производство и общественное питание, красота, медицина и образование, причем торговлю и бьюти-индустрию чаще называли женщины, а производственное направление — мужчины.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 531. Время проведения: 6—29 августа 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: три тыс. респондентов