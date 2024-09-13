Платформа «Сфера» представляет собственную ферму мобильных устройств

Решение для тестирования приложений «Сфера.Мобильная ферма» позволит компаниям ускорить вывод новых продуктов и доставку обновлений, снизит риск ошибок при их запуске, а также сократит затраты на проверку приложений до 60%. Об этом CNews сообщили представители «Сфера».

«Сфера.Мобильная ферма» представляет собой универсальное решение для тестирования мобильных приложений и веб-сайтов на реальных устройствах. Решение обеспечивает подключение гаджетов под управлением Android и iOS напрямую к серверу без дополнительных промежуточных устройств, что позволяет сократить затраты компаний. В перспективе платформа расширит разнообразие и вариативность гаджетов на российских ОС.

Решение обеспечивает дистанционное управление смартфонами и планшетами: тестировщики могут заранее бронировать то или иное устройство, устанавливать и проверять работу приложений, при необходимости делать запись экрана или скриншоты, выводить логи в интерфейс, фильтровать и скачивать их. Кроме того, у специалистов есть возможность запускать автотесты для сотен гаджетов одновременно, что существенно ускоряет проверку приложений.

«Покупка и доставка гаджетов для каждого тестировщика, обеспечение безопасности этих устройств — всё это замедляет процессы и усложняет работу распределенных команд. Именно поэтому мы создали собственное решение, которое помогает сократить расходы на тестирование и ускорить выпуск продуктов. В ближайшей перспективе мы планируем не только наращивать функциональность решения, но и расширять доступность различных устройств для тестирования: например, телевизоров и смарт-часов», — сказал «Роман Радович», владелец продукта «Сфера.Мобильная ферма».

Новое решение поставляется on-premise, что обеспечивает дополнительную защиту передачи данных за счет того, что вся информация остается в контуре организаций. В планах — организация облачной мобильной фермы и предоставление доступа к подключаемым устройствам с поминутной тарификацией.